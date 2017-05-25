Саммит в Казани: страны СНГ подписали соглашение об атомной энергии

В Казани прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили и подписали программу инновационного сотрудничества. Одобрен документ единогласно. За повесткой следила корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

Летучка на премьерском уровне. Целый день в казанской ратуше проходят заседания. Еще накануне сюда прилетели премьер министры стран СНГ. В аэропорту их встречал глава республики Рустам Минниханов.

Экономическое развитие обсудили в узком составе заседания Совета глав правительств СНГ. Затем заседание продолжилось в расширенном составе. Один из первых вопросов - использование атомной энергии в мирных целях.

«Было подписано соглашение о совместном использовании уникального экспериментального комплекса, который создается в Казахстане на базе Национального ядерного центра. Это так называемый материаловедческий токамак. Результаты таких исследований будут востребованы при модернизации промышленных реакторов, а также для разработки перспективных энергетических реакторных установок», - указал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.