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Саммит в Казани: страны СНГ подписали соглашение об атомной энергии

26.05.2017 16:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Казани прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьеры обсудили и подписали программу инновационного сотрудничества. Одобрен документ единогласно. За повесткой следила корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

Летучка на премьерском уровне. Целый день в казанской ратуше проходят заседания. Еще накануне сюда прилетели премьер министры стран СНГ. В аэропорту их встречал глава республики Рустам Минниханов.

Экономическое развитие обсудили в узком составе заседания Совета глав правительств СНГ. Затем заседание продолжилось в расширенном составе. Один из первых вопросов - использование атомной энергии в мирных целях.

«Было подписано соглашение о совместном использовании уникального экспериментального комплекса, который создается в Казахстане на базе Национального ядерного центра. Это так называемый материаловедческий токамак. Результаты таких исследований будут востребованы при модернизации промышленных реакторов, а также для разработки перспективных энергетических реакторных установок», - указал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Главы правительств стран СНГ одобрили соглашение о совместном использовании уникального экспериментального комплекса, который создается в Казахстане на базе...

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