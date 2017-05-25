Опрос правозащитников: камеры в изоляторах временного содержания грязные, там плесень

Волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» провели опрос среди 130 человек, которые отбыли административный арест с 15 марта по 19 апреля 2017 года за участие в акциях протеста.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Люди сидели в двух изоляторах на Окрестина в Минске (Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и ИВС ГУВД Мингорисполкома) и в ИВС ГОВД Жодино.

Оказалось, что в 17% случаев опрошенные арестанты указали, что администрация изоляторов временного содержания в Минске игнорировала просьбы о вызове скорой. В изоляторе в Жодино в предоставлении медицинской помощи, согласно исследованию, отказали 13% отбывшим наказание.

По данным волонтеров, в около 83% случаев администрация изоляторов в Минске не рассказывала опрошенным арестованным об их правах и обязанностях, не знакомила с режимом содержания, порядком подачи ходатайств, предложений, заявлений и жалоб или делала это формально. При поступлении в изолятор в Жодино, согласно опросу, права не разъясняли в 60% случаев, неполными и неясными права были для 10% опрошенных.

Около 79% респондентов сказали, что близких и родных не уведомляли о нахождении в изоляторе в Минске. 72% участников исследования указали, что их не обеспечили своевременным питанием до начала отбывания ареста. По результатам опроса 87% респондентов обратили внимание на недостаточность и неудовлетворительное качество питания.

Исследование показало, что 60 человек из опрошенных арестованных из Минска перевезли в ИВС ГОВД Жодино. Респонденты жаловались на антисанитарные условия содержания: сырые холодные грязные камеры, отсутствие вентиляции, жуткий запах канализации, невозможность открыть окно, плесень на стенах, грязное постельное белье с затеками и паразитами, а также на паразитов и мышей в самих камерах.

В опросе обращают внимание на то, что в Минске передача арестованному не совпадала со списком (11%), либо ее не получали, хотя родственники ее передавали (10%). В результатах опроса идет речь о том, что при отбытии административного ареста в Жодинском изоляторе не получили передачу 5% респондентов.

21% опрошенных волонтерами, кто отбыл наказание в Минске, смогли беспрепятственно реализовать свое право на то, чтобы судебное решение в отношении его пересмотрела вышестоящая инстанция в соответствии с законом. По данным опроса, 56% отбывших наказание в Жодино не смогли воспользоваться правом обратиться в суд с жалобой на постановление суда или на действия сотрудников милиции. 27% участников исследования не имели доступа к адвокату.