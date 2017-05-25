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"Бесцельно гуляли по городу". В Гродно подростки избили женщину костетом
26.05.2017 20:31 — Новости Общества | Tut.by
Разбой, совершенный в областном центре раскрыли гродненские милиционеры. Инцидент на улице Болдина в Гродно произошел в конце апреля: двое неизвестных поздно вечером избили кастетом женщину. Пострадавшая получила удар в лицо, от которого упала и ударилась о землю,
Когда женщина упала, неизвестные забрали ее сумочку, в которой было около двадцати белорусских рублей, ключи и мобильник.
Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказался нигде неработающий 18-летний лидчанин и его 17-летний приятель. Когда их задержали, парни объяснили, что просто бесцельно гуляли по городу и внезапно решили напасть на прохожую, причем после совершения преступления были уверены, что женщина от полученных травм скончалась на месте. К счастью, до летального исхода в этот раз не дошло.
Действия подозреваемых квалифицированы как разбой — нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы.
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Двое парней бесцельно гуляли по городу и внезапно решили напасть на прохожую, причем после совершения преступления были уверены, что женщина от полученных травм...
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