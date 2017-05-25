В Браславе откроют детскую парусную школу

Детская парусная школа откроется в Браславе — это событие особо выделяется в программе праздника «Браславские зарницы», который пройдет 27−28 мая, сообщили в местном райисполкоме.

Международному празднику традиционной культуры «Браславские зарницы» в этом году исполнится 50 лет.

«Парусная школа создана в Браславе при поддержке посольства Чехии в Беларуси. На выделенные средства закупили 15 небольших детских яхт и построили ангар для их размещения на берегу озера Дривяты. Обучение детей будет бесплатным. Набор в группу еще не начинался — сейчас ждем, когда к нам направят инструктора. Однако есть местный энтузиаст-яхтсмен, который к открытию школы натренировал несколько ребят. Они подготовили показательное выступление. Таким образом, спустя десятилетия парусный спорт на Браславщине будет возрождаться», — отметили в ФСК «Дривятич», на базе которого будет существовать школа.

Еще одним подарком городу станет торжественное открытие памятного знака в честь 50-летия «Браславских зарниц». Субботняя программа также порадует ярким стартом фестивальных мероприятий на площадке «Брукоўка», шествием участников праздника от городской площади в лесопарк «Лесничевка», хоровой ассамблеей, театрализованным представлением и выступлением ансамбля из Польши, а вечером — знакомством со средневековой культурой на Замковой горе.

Фестиваль «Меч Брачыслава» в этом году соберет клубы исторической реконструкции из Беларуси, Литвы и Польши. Пришельцы из эпохи викингов познакомят всех со средневековым бытом, инсценируют захват и оборону древнего Браслава, проведут мастер-классы по стрельбе из лука и старинным танцам. Здесь же можно будет подсмотреть ритуал добычи огня стародавним способом, узнать, как делали гусли, послушать известный минский этнографический коллектив PAWA.

В воскресенье зрителей порадуют детские творческие коллективы, участники фестиваля из Беларуси, Армении, Литвы, Латвии, Польши, России, Эстонии, ансамбли и артисты белорусской эстрады. Широкой будет и развлекательная программа: выставки-ярмарки и дегустация продукции предприятий района, город мастеров, конкурс «Браслаўская юшка» и многое другое.