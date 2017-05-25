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Из-за кубка Беларуси по триатлону в районе Печерского лесопарка 27 мая перекроют дороги
26.05.2017 20:37 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве 27 мая с 13.30 до 16.30 ограничат движение машин по улицам Бакунина и Сурганова в Могилеве, сообщили в горисполкоме.
Ограничения вводят из-за проведения открытого кубка Беларуси по триатлону, который будут проводить в Печерском лесопарке. В это же время, с 13.30 до 16.30, будет увеличен интервал между автобусами маршрута № 9 и маршрутными такси № 28Т до 30 минут.
Движение личного транспорта будет запрещено (кроме проживающих или работающих в районе проведения соревнований).
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