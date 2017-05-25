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В Могилеве ипэшник пообещал поставить окна ПВХ и скрылся с предоплатой более 6 тысяч рублей

26.05.2017 20:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Неизвестный предприниматель обманул несколько могилевчан. Он пообещал установить им окна ПВХ, взял предоплату и скрылся, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Могилевчане, которые остались без окон и денег, написали заявления в милицию. Мошенника нашли и задержали — им оказался 35-летний неработающий ранее не судимый житель деревни Княжицы Могилевского района.

Выяснилось, что «клиентов» мужчина обманывал с июня 2015 года. Доверчивые люди считали, что задержанный занимается производством пластиковых окон, платили ему аванс, но в итоге были обмануты.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за мошенничество.

Силовики отмечают, что в последнее время на территории Ленинского района Могилева выросло число случаев мошенничества со стороны предпринимателей. Особенно внимательно они советуют относиться к тем, кто берет предоплату. По словам милиционеров, даже после заключения договора с печатью и подписями клиенты могут остаться обманутыми. Правоохранители советуют внимательно выбирать поставщиков услуг.

 
Теги: Могилев
 
 
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