В Могилеве ипэшник пообещал поставить окна ПВХ и скрылся с предоплатой более 6 тысяч рублей

Неизвестный предприниматель обманул несколько могилевчан. Он пообещал установить им окна ПВХ, взял предоплату и скрылся, сообщили в УВД Могоблисполкома .

Могилевчане, которые остались без окон и денег, написали заявления в милицию. Мошенника нашли и задержали — им оказался 35-летний неработающий ранее не судимый житель деревни Княжицы Могилевского района.

Выяснилось, что «клиентов» мужчина обманывал с июня 2015 года. Доверчивые люди считали, что задержанный занимается производством пластиковых окон, платили ему аванс, но в итоге были обмануты.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за мошенничество.

Силовики отмечают, что в последнее время на территории Ленинского района Могилева выросло число случаев мошенничества со стороны предпринимателей. Особенно внимательно они советуют относиться к тем, кто берет предоплату. По словам милиционеров, даже после заключения договора с печатью и подписями клиенты могут остаться обманутыми. Правоохранители советуют внимательно выбирать поставщиков услуг.