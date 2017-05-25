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На участке улицы Лазаренко в течение месяца движение транспорта будет односторонним
26.05.2017 20:35 — Новости Общества | Tut.by
С 29 мая на месяц участок улицы Лазаренко в Могилеве станет с односторонним движением, а общественный транспорт изменит маршруты движения, сообщили в горисполкоме.
Участок улицы Лазаренко от улицы Космонавтов до магазина «Евроопт» будет с односторонним движением с 29 мая по 30 июня из-за ремонта. Схема движения автобусных маршрутов №№ 10, 22, 41, 43, маршрутных такси №№ 6т, 7кт, 33 т также изменится. Они будут ходить по маршруту: улица Лазаренко — улица Строителей — улица Заслонова — площадь Космонавтов — улица Космонавтов.
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