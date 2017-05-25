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Подсыпали песок и отремонтировали лавочки. В Гродно все пляжи готовы к летнему сезону
26.05.2017 20:33 — Новости Общества | Tut.by
Гродненские пляжи и места отдыха готовы к открытию купального сезона. Проводить время на свежем воздухе и купаться можно будет на 4 организованных площадках — городском центральном пляже, озере Юбилейном, в лесопарковых зонах урочища «Пышки» и «Лососно»,
На всех пляжах и прилегающих территориях отремонтированы скамейки для отдыха, душевые кабины, питьевые фонтанчики и туалеты. Дополнительно у озера Юбилейное установлено 4 биотуалета, а пляжи подсыпали песком. В течение всего купального сезона специалисты центра гигиены и эпидемиологии будет будут мониторить качество воды в открытых водоемах.
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— В мае текущего года воду отобрали дважды. Качество воды на сегодняшний день соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям. В период летнего оздоровительного сезона мониторинг качества воды будет осуществляться с периодичностью не реже двух раз в месяц. При ухудшении качества воды население будет проинформировано дополнительно, — рассказала врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Марина Коршун.
Перед открытием купального сезона гродненский ОСВОД напоминает, что отдых на воде должен быть безопасным.
Начальник водолазно-спасательной службы Гродненской областной организации ОСВОД Юрий Костевич рассказал:
— При подготовке к летнему сезону водолазными специалистами гродненской областной организации ОСВОД обследовано 48 пляжей. Обеспечивать безопасность будут 10 спасательных станций, укомплектованных водолазами, медсестрами, мотористами и 15 спасательных постов, которые способны обеспечить безопасность людей на воде.
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Гродненские пляжи и места отдыха готовы к открытию купального сезона. Проводить время на свежем воздухе и купаться можно будет на 4 организованных площадках -...
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