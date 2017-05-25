Союзные парламентарии предлагают создать многофункциональный центр для детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии предлагают создать многофункциональный реабилитационно-оздоровительный центр для детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Такая инициатива была выдвинута на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое состоялось в Санкт-Петербурге 25-26 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрели предложения об оказании оздоровительных и реабилитационных услуг детям из регионов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других техногенных аварий, - отметили в пресс-службе. - Обсудив с представителями заинтересованных ведомств обеих стран опыт осуществления подобной деятельности как в Союзном государстве, так и в качестве национальных программ, депутаты пришли к выводу, что система оказания реабилитационных услуг требует совершенствования. Парламентарии высказались о целесообразности создания многофункционального реабилитационно-оздоровительного центра Союзного государства. Внимание было акцентировано на том, что проект должен предполагать не только открытие многопрофильного медицинского учреждения с современной материально-технической базой, но и совершенствование нормативно-правовой базы оздоровления и реабилитации детей, внедрение в практику инновационных диагностики и лечения радиационно-индуцированных заболеваний, организацию профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере медицины, педагогики, психологии и физического воспитания".

По инициативе депутатов при Комиссии Парламентского собрания создана временная рабочая группа, которая совместно с заинтересованными ведомствами рассмотрит вопросы создания многофункционального реабилитационно-оздоровительного центра Союзного государства. Итоги ее работы будут рассмотрены на следующих заседаниях комиссии.

На заседании были подведены предварительные итоги реализации в 2016 году мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". В рамках этого мероприятия медицинские услуги на сумму около 160 млн российских рублей были оказаны 1201 пациенту. Граждане Союзного государства имели возможность пройти лечение и реабилитацию в одном из трех специализированных учреждений: во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова (г.Санкт-Петербург), Федеральном медицинском исследовательском центре имени П.А.Герцена (г.Обнинск) и Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека (г.Гомель). Отметив актуальность и успешность проводимой работы, депутаты предложили заинтересованным ведомствам проработать вопрос о целесообразности и необходимости придания мероприятию статуса ежегодного.

Кроме того, на заседании был рассмотрен ход согласования проекта концепции программы совместной деятельности Беларуси и России по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, на период до 2021 года. "Депутаты подчеркнули важность объединения усилий, финансовых возможностей и научно-практического потенциала наших стран для решения задач преодоления последствий аварии на ЧАЭС и рекомендовали государственным заказчикам ускорить процесс подготовки и согласования проекта документа с целью его последующего внесения в Совет Министров Союзного государства в 2017 году", - сообщили в пресс-службе.-0-