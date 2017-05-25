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Декрет - успеху не помеха

26.05.2017 18:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Декрет - не помеха большим доходам и творчеству. Это доказала Юлия Чернякович. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк побывала у нее в гостях.

Женщина ушла в декрет с престижной работы. Но пока ухаживала за ребенком, Чернякович, экономист по образованию, начала создавать оригинальные аксессуары. Брутальные браслеты в стиле стимпанк - хит последних лет среди мужских аксессуаров. Гвоздики, пружинки, детали от радиоприемников нужны для украшения. Основа браслета - кожа.

Все зависит от фантазии клиента. Детали располагаем в произвольном порядке. Из специальных инструментов понадобится только ручной пресс для фурнитуры и ручной пробойник. Если покупать, потянут на 60 долларов, но можно обратиться в ближайшее - ателье там эту работу сделают за копейки.

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Минчанка Юлия Чернякович ухаживает за ребенком и делает украшения в стиле стимпанк, которые пользуюся бешеным спросом.

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