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Декрет - успеху не помеха
26.05.2017 18:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Декрет - не помеха большим доходам и творчеству. Это доказала Юлия Чернякович. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк побывала у нее в гостях.
Женщина ушла в декрет с престижной работы. Но пока ухаживала за ребенком, Чернякович, экономист по образованию, начала создавать оригинальные аксессуары. Брутальные браслеты в стиле
Все зависит от фантазии клиента.
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Минчанка Юлия Чернякович ухаживает за ребенком и делает украшения в стиле стимпанк, которые пользуюся бешеным спросом.
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