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Милиция нашла в Брестской области администратора "группы смерти" и 35 участников
26.05.2017 21:01 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичском районе найден администратор «группы смерти» в соцсетях, а также выявлено 35 детей и подростков в Брестской области, которые были участниками этих групп. Об этом рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Геннадий Войтович.
В УВД Брестского облисполкома проанализировали так называемые «группы смерти» в соцсетях и выявили ряд подростков — участников групп,
«Проанализировав списки суицидальных групп, выявили ряд подростков, проживающих на территории области, которые могут являться их участниками», — заявил Войтович.
Он также рассказал, что правоохранители проводят проверку в отношении жителя Барановичского района, который являлся администратором одной из групп. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Всего в Брестской области обнаружено 35 детей и подростков, которые были участниками суицидальных групп, сообщил
«Возраст ребят от 10 до 15 лет. С каждым из них и с их родителями работают специалисты-психологи из образования и здравоохранения», — сказал он.
Напомним, на Витебщине возбуждено
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"Возраст ребят от 10 до 15 лет. С каждым из них и с их родителями работают специалисты-психологи из образования и здравоохранения", - рассказали в УВД.
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