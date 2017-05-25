В Барановичском районе найден администратор «группы смерти» в соцсетях, а также выявлено 35 детей и подростков в Брестской области, которые были участниками этих групп. Об этом рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома Геннадий Войтович.



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В УВД Брестского облисполкома проанализировали так называемые «группы смерти» в соцсетях и выявили ряд подростков — участников групп, сообщил Войтович в эфире телекомпании «Брест».

«Проанализировав списки суицидальных групп, выявили ряд подростков, проживающих на территории области, которые могут являться их участниками», — заявил Войтович.

Он также рассказал, что правоохранители проводят проверку в отношении жителя Барановичского района, который являлся администратором одной из групп. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Всего в Брестской области обнаружено 35 детей и подростков, которые были участниками суицидальных групп, сообщил БелаПАН Геннадий Войтович. Милиция блокирует обнаруженные группы.

«Возраст ребят от 10 до 15 лет. С каждым из них и с их родителями работают специалисты-психологи из образования и здравоохранения», — сказал он.

Напомним, на Витебщине возбуждено три уголовных дела в связи с подростковыми «группами смерти». В России решили ввести уголовную ответственность за создание «групп смерти» в соцсетях.