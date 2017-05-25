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Белорусская грекокатолическая церковь попала в 50 лучших зданий Лондона

26.05.2017 21:21 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грекокатолическая церковь попала в Топ-50 лучших зданий Лондона за 2016 год. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Здание получило премию Королевского института британских архитекторов (RIBA London Award). Кроме того, в этом году церковь во второй раз включили в Лондонский фестиваль архитектуры.

Грекокатолическая церковь была официально открыта накануне Рождества в декабре 2016 года. Она стала знаковым зданием не только в своем районе, но и во всем Лондоне. Архитектором стал Со Цзывай.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Здание получило премию Королевского института британских архитекторов (RIBA London Award). Кроме того, в этом году церковь во второй раз включили в Лондонский фестиваль...

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