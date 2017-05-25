Выпускной бал пройдет в Национальной школе красоты

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной школе красоты 27 мая пройдет выпускной бал Fashion Day, сообщили БЕЛТА в ведущей alma-mater mods.

Состоятся модные показы с участием выпускников школы сезона "Весна-Лето - 2017". Программой запланированы показы от детского театра моды Krasavik, дефиле от курса "Школа моделей", шоу-программа "Профессиональная подготовка". Модный день соберет яркий букет стильных брендов дизайнерской одежды и аксессуаров, а также откроет новые лица fashion-индустрии, которые в будущем, возможно, покорят мировые подиумы и прославят Беларусь.

Посетителей ожидает немало сюрпризов. Например, прямо в Национальной школе красоты развернет свою работу hand made ярмарка лучших белорусских мастеров, где можно будет приобрести душевные сувениры и подарки, украшения из камней, в том числе браслеты, серьги, подвески, аксессуары для детей и взрослых, изделия из фетра.

Оценить модные коллекции и зрелищное шоу организаторы приглашают минчан и гостей белоруской столицы. Вход бесплатный.-0-