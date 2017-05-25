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Президент: Белорусского языка в нашем быту не хватает

26.05.2017 21:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником того, чтобы искусственно что-то насаждать, иначе может возникнуть отторжение. «Из-за непонимания языковых проблем часто войны начинались. Нам это не нужно», — заявил он на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» 26 мая, передает пресс-служба главы государства.


Фото: president.gov.by

«Я категорический противник навязывания ученикам какого-то государственного языка — у нас их два — русский и белорусский. Человек сам должен определиться, на белорусском или русском он будет изучать, — сказал Лукашенко на вопрос об изучении исторических предметов в школе на белорусском языке. — Если вы меня спросите, а я как хотел бы… Я хотел бы, чтобы эти предметы изучались на белорусском языке. Мы больше общаемся, в том числе в быту, на русском языке. Белорусского языка в нашем быту не хватает. Плохо это или хорошо? Не знаю. Не думаю, что это катастрофа».

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что многие считают русский язык исключительно российским, но такой подход неверен. «Это наш язык. Мы на этом языке веками разговаривали. Язык — это живое. Нынешний русский язык совершенствовался из века в век. Он стал таким благодаря тому, что мы вложили в него душу, русские люди вложили в него душу, и украинцы не меньше. И даже те народы, которые меньше нашего разговаривали на русском языке. Мы погибали за этот язык. Это наш русский язык. Это великое достояние», — подчеркнул белорусский лидер.

«Правда в том, что у нас есть и другой язык, который нас отличает от других народов. Ведь государство и народ имеют определенные особенности, в том числе свой язык. Если у народа свой язык, значит, это — народ. У нас таких два. Мы богатые», — сказал глава государства.

На встречу с президентом были приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12−17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

 
 
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"Если у народа свой язык, значит, это - народ. У нас таких два. Мы богатые", - сказал глава государства.

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