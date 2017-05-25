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Акция БРСМ по поддержке воспитанников детских социальных учреждений стартует 29 мая в Ивенце

26.05.2017 21:35 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 29 мая в Ивенце (Воложинский район) даст старт республиканской благотворительной акции "День защиты детей с БРСМ". Об этом БЕЛТА сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе Сердце" Виктория Меннанова.

Благотворительный проект стартует в Ивенецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития. Его цель - оказать адресную социальную поддержку детям и детским социальным учреждениям. Для воспитанников дома-интерната представители волонтерского студенческого отряда "Объятья" первичной организации БРСМ БГУ устроят праздник "Дети - цветы жизни" с веселыми конкурсами, аквагриммом, мастер-классом по моделированию из воздушных шаров.

Всего по 5 июня волонтеры БРСМ "Доброе Сердце" организуют для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, более 500 праздничных программ, театрализованных представлений, игровых квестов, различных конкурсов, фестивалей красок. Символом акции является сердце и раскрытые ладони, отражающие стремление юношей и девушек окружить заботой подопечных. Обо всех добрых делах можно будет узнать в группе "Волонтеры Беларуси" сети "Вконтакте".

Волонтерское движение "Доброе Сердце" является одним из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи и объединяет более 35 тыс. юношей и девушек по всей стране. Добрые дела участников движения направлены на формирование у белорусской молодежи чувства милосердия и взаимопомощи, сострадания и доброты.

Волонтеры на постоянной основе оказывают адресную помощь и социальную поддержку ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и детям-сиротам, детям из неблагополучных и опекунских семей, помогают восстанавливать и благоустраивать культовые и исторические объекты. Реализуется ряд проектов. Среди них акция "Восстановление святынь Беларуси", благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя", акции "День защиты детей с БРСМ", "В школу с Добрым Сердцем!", "Мы выбираем помощь пожилым людям", "Чудеса на Рождество" и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Благотворительный проект стартует в Ивенецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития. Его цель - оказать адресную социальную поддержку...

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