﻿ Лукашенко призвал школьников искать счастье на родине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал школьников искать счастье на родине

26.05.2017 21:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Занятия в школах должны начинаться на час позже - минимум в 9 утра. Такое заявление сегодня сделал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одного из учебных заведений в Минске. О чем еще говорил президент, внимательно слушала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Лукашенко в свое время работал учителем и проблемы школ знает хорошо. Уверен, что дети способны прилежно учиться, только когда здоровы. А для этого нужно высыпаться. Поэтому уроки президент предлагает начинать на час позже, с 9 утра.

«Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Если мы хотим, чтобы было хорошо учителям - это один вопрос, мы хотим, чтобы было хорошо родителям, - это другой. Но я ведь не об этом. Я говорил о здоровье детей. Чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому, мне кажется, цель - это здоровье детей и способность усваивать материал. Кто с этим будет спорить? Никто», - сказал Лукашенко.

Синдром третьей четверти
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорить с президентом Беларуси сегодня собрались более трехсот учащихся со всей страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Союзные парламентарии предлагают создать многофункциональный центр для детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика