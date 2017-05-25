Лукашенко призвал школьников искать счастье на родине

Занятия в школах должны начинаться на час позже - минимум в 9 утра. Такое заявление сегодня сделал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одного из учебных заведений в Минске. О чем еще говорил президент, внимательно слушала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Лукашенко в свое время работал учителем и проблемы школ знает хорошо. Уверен, что дети способны прилежно учиться, только когда здоровы. А для этого нужно высыпаться. Поэтому уроки президент предлагает начинать на час позже, с 9 утра.

«Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Если мы хотим, чтобы было хорошо учителям - это один вопрос, мы хотим, чтобы было хорошо родителям, - это другой. Но я ведь не об этом. Я говорил о здоровье детей. Чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому, мне кажется, цель - это здоровье детей и способность усваивать материал. Кто с этим будет спорить? Никто», - сказал Лукашенко.