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В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда - Шапиро

26.05.2017 22:01 — Новости Общества | БелТА  
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В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда - Шапиро
Семен Шапиро. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Федерации хоккея Семен Шапиро, сообщает БЕЛТА.

"Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это очень важное и нужное дело - чтобы каждый ледовый дворец был с командами", - сказал Семен Шапиро.

По словам председателя Федерации хоккея, ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей. "Думаю, весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы - ребята, дети должны тренироваться", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это...

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