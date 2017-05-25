|
В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда - Шапиро
26.05.2017 22:01 — Новости Общества | БелТА
Семен Шапиро. Фото из архива
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом ледовом дворце в перспективе должна быть создана хоккейная команда. Об этом в эфире телеканала
"Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это очень важное и нужное дело - чтобы каждый ледовый дворец был с командами", - сказал Семен Шапиро.
По словам председателя Федерации хоккея, ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей. "Думаю, весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы - ребята, дети должны тренироваться", - отметил он.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии