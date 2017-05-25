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Премьер-министры стран ЕАЭС приняли решение по наращиванию кооперации в научной и инновационной деятельности в АПК

26.05.2017 23:05 — Новости Общества | БелТА  
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26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Казани одобрил порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере агропромышленного комплекса (АПК) государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Документ разработан комиссией для эффективного использования научного и инновационного потенциала стран союза, исключения дублирования научных исследований в агропромышленной сфере и наращивания кооперации в научной и инновационной деятельности в сфере АПК.

В соответствии с документом перечень совместных НИОКР формируется на пятилетний период на основании предложений стран и утверждается комиссией. При этом учитываются национальные приоритеты и цели союза по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также приоритеты межгосударственной научно-технической и инновационной политики в сфере агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС. Научные исследования должны способствовать обеспечению продовольственной безопасности, сбалансированности продуктовых рынков, повышению эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства союзных стран, сохранению в них биоразнообразия и экологического равновесия.

В совместных исследованиях должны принимать участие не менее двух стран ЕАЭС. Заказчиками совместных НИОКР могут быть органы государственной власти и академии наук государств-членов ЕАЭС. Исполнители определяются заказчиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством страны. Срок выполнения совместной НИОКР - не более пяти лет. По итогам проведенных исследований формируется итоговый отчет, который направляется в правительства государств-членов союза и рассматривается Советом ЕЭК.

На период до 2020 года уже определен перечень НИОКР в сфере агропромышленного комплекса, состоящий из 14 приоритетных тематик, включая растениеводство, животноводство, аквакультуру, ветеринарию и т.д.

"Порядок позволит странам ЕАЭС приступить к реализации перспективных совместных исследований в сфере АПК с целью формирования устойчивой базы для модернизации аграрной отрасли стран ЕАЭС на основе использования лучших достижений науки и передового опыта, трансфера технологий и инноваций", - отметили в ЕЭК.-0-

 
 
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