Милиционеры провели в Минске турнир по караоке

Среди подразделений столичной милиции прошел конкурс по караоке. Оказалось, уже в четвертый раз. Турнир состоял из двух этапов: «Песни Победы» (патриотической направленности) и «Вольно!» (собственно, вольная программа). Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





Турнир проходил в развлекательном центре «Европа». Все представители 11 команд — члены «первички» БРСМ, рассказали в пресс-службе.





На «патриотическом» этапе песни выбирали методом жеребьевки из репертуара группы «Любэ»: «Позови меня тихо по имени», «Атас», «Конь», «Главное, что есть ты у меня» и другие. Во второй части милиционеры исполнили композиции «Осень» группы ДДТ, «Там где клен шумит», «Младший лейтенант» и другие.





В итоге первое место заняла команда «Звуки Победы» от Заводского РУВД, второе место — за командой «Оба-на» Партизанского райуправления, третьи — «Москвичи» от Московского РУВД Минска.





Лучшим дуэтом признали сотрудников ОМОНа Екатерину Сидоревич и Романа Ломыша. В номинации «Союзное дружество» победило Фрунзенское РУВД, а самое креативное выступление подготовили милиционеры из Первомайского управления.





Титул «Мисс караоке» забрала сотрудница ГУВД Дарья Бенько, а «Мистер караоке» — у Романа Медюшко из Ленинского РУВД.