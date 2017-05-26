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В Беларуси учредили новые государственные награды

26.05.2017 22:35 — Новости Общества | Tut.by  
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25 мая президент подписал указ № 184, в соответствии с которым учреждены новые государственные награды, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Существующая наградная система в целом является оптимальной, она принята народом, а перечень наград охватывает все основные сферы жизнедеятельности государства и общества и не требует кардинальных изменений. Вместе с тем уточнение приоритетов социально-экономического развития страны, изучение общественного мнения, целесообразность единообразия в основных подходах к оценке заслуг граждан в странах ЕАЭС дают основания для непрерывного процесса оптимизации наградной системы», — так в пресс-службе объяснили необходимость введения новых наград.

С этой целью создали рабочую группу, задачей которой являлся всесторонний анализ национальной системы государственных наград и внесение главе государства предложений по ее совершенствованию. В результате учреждены новые государственные награды:

  • орден «За укрепление мира и дружбы», предназначенный исключительно для награждения высших должностных лиц иностранных государств (глав государств, правительств и парламентов) за значительные заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами;
  • орден Трудовой Славы, который позволит более дифференцированно оценивать результаты трудовой деятельности белорусских граждан в различных отраслях, и прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве;
  • медаль «За спасенную жизнь» — для награждения граждан, которые спасли человеческую жизнь, рискуя собственной, вне служебных обязанностей. Существующая до этого времени практика отмечать граждан за смелые и решительные действия по спасению людей в различных чрезвычайных ситуациях медалью «За отвагу» не соответствует историческому статусу этой награды, которая вручалась гражданам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Помимо этого, возрождены существовавшие в советское время почетные звания «Народный учитель» и «Народный врач». Присвоение этих званий осуществляется при условии продолжительной (не менее 20 лет) и получившей всенародное признание профессиональной деятельности.

В пресс-службе отметили, что подобный шаг со стороны государства способствует не только повышению статуса поистине народных и массовых профессий учителя и врача, но и становится для людей этих профессий дополнительным моральным стимулом.

Также доработан внешний вид ордена Дружбы народов и кардинально изменен дизайн медали Франциска Скорины.

Те, кто удостоен Благодарности президента, теперь будут получать и специальный нагрудный знак. Данный знак является внешним отличительным признаком внимания главы государства к заслугам гражданина.

В связи с этим указом президента приводятся в соответствие с законодательством некоторые нормативные правовые акты по вопросам награждения государственными наградами. В частности, вносятся изменения в описание орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь; дополняется перечень почетных званий вновь учрежденными в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим почетные звания; утверждаются два вида специальных листов об объявлении Благодарности президента (для физических лиц и для организаций или коллективов работников организаций) и описание специального нагрудного знака к Благодарности президента; регулируются иные спорные вопросы, необходимость разрешения которых исходит из практики награждения.

 
 
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Помимо этого, возрождены существовавшие в советское время почетные звания "Народный учитель" и "Народный врач".

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