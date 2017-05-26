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В Беларуси учредили новые государственные награды
26.05.2017 22:35 — Новости Общества | Tut.by
25 мая президент подписал указ № 184, в соответствии с которым учреждены новые государственные награды, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Существующая наградная система в целом является оптимальной, она принята народом, а перечень наград охватывает все основные сферы жизнедеятельности государства и общества и не требует кардинальных изменений. Вместе с тем уточнение приоритетов социально-экономического развития страны, изучение общественного мнения, целесообразность единообразия в основных подходах к оценке заслуг граждан в странах ЕАЭС дают основания для непрерывного процесса оптимизации наградной системы», — так в пресс-службе объяснили необходимость введения новых наград.
С этой целью создали рабочую группу, задачей которой являлся всесторонний анализ национальной системы государственных наград и внесение главе государства предложений по ее совершенствованию. В результате учреждены новые государственные награды:
Помимо этого, возрождены существовавшие в советское время почетные звания «Народный учитель» и «Народный врач». Присвоение этих званий осуществляется при условии продолжительной (не менее 20 лет) и получившей всенародное признание профессиональной деятельности.
В пресс-службе отметили, что подобный шаг со стороны государства способствует не только повышению статуса поистине народных и массовых профессий учителя и врача, но и становится для людей этих профессий дополнительным моральным стимулом.
Также доработан внешний вид ордена Дружбы народов и кардинально изменен дизайн медали Франциска Скорины.
Те, кто удостоен Благодарности президента, теперь будут получать и специальный нагрудный знак. Данный знак является внешним отличительным признаком внимания главы государства к заслугам гражданина.
В связи с этим указом президента приводятся в соответствие с законодательством некоторые нормативные правовые акты по вопросам награждения государственными наградами. В частности, вносятся изменения в описание орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь; дополняется перечень почетных званий вновь учрежденными в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим почетные звания; утверждаются два вида специальных листов об объявлении Благодарности президента (для физических лиц и для организаций или коллективов работников организаций) и описание специального нагрудного знака к Благодарности президента; регулируются иные спорные вопросы, необходимость разрешения которых исходит из практики награждения.
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Помимо этого, возрождены существовавшие в советское время почетные звания "Народный учитель" и "Народный врач".
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