В Беларуси учредили новые государственные награды

25 мая президент подписал указ № 184, в соответствии с которым учреждены новые государственные награды, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Существующая наградная система в целом является оптимальной, она принята народом, а перечень наград охватывает все основные сферы жизнедеятельности государства и общества и не требует кардинальных изменений. Вместе с тем уточнение приоритетов социально-экономического развития страны, изучение общественного мнения, целесообразность единообразия в основных подходах к оценке заслуг граждан в странах ЕАЭС дают основания для непрерывного процесса оптимизации наградной системы», — так в пресс-службе объяснили необходимость введения новых наград.

С этой целью создали рабочую группу, задачей которой являлся всесторонний анализ национальной системы государственных наград и внесение главе государства предложений по ее совершенствованию. В результате учреждены новые государственные награды:

орден «За укрепление мира и дружбы» , предназначенный исключительно для награждения высших должностных лиц иностранных государств (глав государств, правительств и парламентов) за значительные заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами;

, предназначенный исключительно для награждения высших должностных лиц иностранных государств (глав государств, правительств и парламентов) за значительные заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; орден Трудовой Славы , который позволит более дифференцированно оценивать результаты трудовой деятельности белорусских граждан в различных отраслях, и прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве;

, который позволит более дифференцированно оценивать результаты трудовой деятельности белорусских граждан в различных отраслях, и прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве; медаль «За спасенную жизнь» — для награждения граждан, которые спасли человеческую жизнь, рискуя собственной, вне служебных обязанностей. Существующая до этого времени практика отмечать граждан за смелые и решительные действия по спасению людей в различных чрезвычайных ситуациях медалью «За отвагу» не соответствует историческому статусу этой награды, которая вручалась гражданам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Помимо этого, возрождены существовавшие в советское время почетные звания «Народный учитель» и «Народный врач». Присвоение этих званий осуществляется при условии продолжительной (не менее 20 лет) и получившей всенародное признание профессиональной деятельности.

В пресс-службе отметили, что подобный шаг со стороны государства способствует не только повышению статуса поистине народных и массовых профессий учителя и врача, но и становится для людей этих профессий дополнительным моральным стимулом.

Также доработан внешний вид ордена Дружбы народов и кардинально изменен дизайн медали Франциска Скорины.

Те, кто удостоен Благодарности президента, теперь будут получать и специальный нагрудный знак. Данный знак является внешним отличительным признаком внимания главы государства к заслугам гражданина.

В связи с этим указом президента приводятся в соответствие с законодательством некоторые нормативные правовые акты по вопросам награждения государственными наградами. В частности, вносятся изменения в описание орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь; дополняется перечень почетных званий вновь учрежденными в части ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим почетные звания; утверждаются два вида специальных листов об объявлении Благодарности президента (для физических лиц и для организаций или коллективов работников организаций) и описание специального нагрудного знака к Благодарности президента; регулируются иные спорные вопросы, необходимость разрешения которых исходит из практики награждения.