За получение взяток арестованы восемь руководителей предприятий АПК

МВД совместно с УБЭП изобличали коррупционную схему в сфере АПК: возбуждено 15 уголовных дел, соединенных в одно производство.

Как сообщает сайт МВД, «оперативники ГУБЭП криминальной милиции МВД совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности выявили преступную схему деятельности должностных лиц одного из крупнейший коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Республики Беларусь – управляющей компании холдинга «АФМ» и входящих в него хозяйствующих субъектов, связанную с осуществлением поставок своей продукции для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь».

Сообщается, что в ходе расследования были установлены систематические факты получения взяток руководителями нескольких госпредприятий за лоббирование интересов указанной выше компании.

При очередной передаче денег был задержан менеджер компании, передавший взятку замглавы Белкоопсоюза за обеспечение своевременной оплаты за поставляемую продукцию субъектам хозяйствования, подчиненным Белкоопсоюзу.

СК возбудил 15 уголовных дел по статьям 431 (дача взятки должностному лицу) и 430 (получение взятки) УК Беларуси. По последнему уголовному делу проходят должностные лица КУП «Гродномясомолпром», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Жодино Агроплемэлита», ОАО «Вилейский комбикормовый завод», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Смолевичский райагросервис», Борисовского комбината хлебопродуктов.

Обвинения предъявлены 10 лицам, еще пятеро проходят подозреваемыми. Некоторые из обвиняемых вину признали и рас

«Только за апрель текущего года зафиксированная сумма взяток на всех участников преступной группы составила не менее 6,5 тысяч долларов США, окончательная сумма взяток будет установлена в ходе следствия. По оперативной информации сотрудников службы БЭП сумма взяток составляла 5-8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса, взятки формировали путем обналичивания денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств и поэтому они могут составлять в общей сумме более 1 млн долларов США за последние два года», - говорится в сообщении МВД. Там также отмечается, что схема нанесла ущерб АПК Беларуси, так как руководители предприятий закупали импортные товары по завышенной цене без проведения тендера, что привело к падению конкурентоспособности конечного продукта АПК на экспортных рынках.