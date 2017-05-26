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Миссия выполнима

26.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН. Этот день является своеобразной данью неоценимому вкладу, который внесли и продолжают вносить военные, полицейские и гражданские специалисты в дело мира и безопасности на планете. Более 3.500 миротворцев отдали свои жизни на службе под флагом ООН с 1948 года, в том числе 117 человек погибли в прошлом году…

На сегодняшний день более 113 тысяч человек участвуют в 16 операциях по поддержанию мира на четырех континентах. Не остается в стороне и Республика Беларусь. На протяжении вот уже семи лет наши военнослужащие входят в число стран  — участниц миссии Временных сил ООН в Ливане.

Участие в миротворческой деятельности под эгидой ООН является одной из значимых сфер международного сотрудничества, способствующей повышению авторитета Республики Беларусь на международной арене.

Общую координацию участия Вооруженных Сил в данной сфере осуществляет департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны. Департамент отвечает за взаимодействие со штаб-квартирой ООН и международными партнерами на двустороннем и многостороннем уровне, планирует мероприятия по подготовке миротворческого резерва, проводит работу по дальнейшему расширению участия Республики Беларусь в международной миротворческой деятельности ООН. Постоянно ведется анализ текущей обстановки, проводятся оценочные визиты  — не только в Ливан, но и в другие миссии ООН, с руководством которых налажены рабочие контакты.

…Накануне наш корреспондент встретился с начальником отдела (международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности) командования сил специальных операций Вооруженных Сил подполковником Дмитрием Рябихиным. И узнал о том, чем живут ныне  наши «голубые каски» и насколько важна роль миротворческих миссий в мире.

— В настоящее время единственным штатным миротворческим подразделением в Вооруженных Силах Республики Беларусь является миротворческая рота. Она является неотъемлемой частью 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Миротворческая рота — важнейшая составляющая гарантий выполнения взятых нашей страной обязательств в рамках миротворческой деятельности ООН, ОДКБ и других международных организаций.

Говоря о практическом участии Республики Беларусь в миротворческих миссиях ООН, следует отметить особый вклад военной медицины. Наши медицинские специалисты продолжительное время являются основной составляющей белорусского контингента в составе Временных сил ООН в Ливане.


Подполковник Дмитрий Рябихин

 
 
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