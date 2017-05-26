Школа как образ жизни

…Никогда не задумывалась об этом — но оказывается, что военно-научные школы (ВНШ) в каждой стране имеют свои особенности, которые зависят не только от того, насколько значителен вес достижений отечественных ученых в мировом сообществе, но и от многих других факторов — например, экономического и политического влияния государства, менталитета населения, социального устройства. Даже от географических особенностей!

