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С честью выполнили долг

26.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях в Жодино состоялось торжественное мероприятие, посвященное увольнению в запас военнослужащих срочной военной службы 65‑й автомобильной и 36‑й дорожно-мостовой бригад, выслуживших установленные сроки.

Первым поздравил виновников торжества начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Новиков. Сергей Игнатович поблагодарил военнослужащих за самоотверженный труд, разумную инициативу и ответственность, проявленные в ходе выполнения поставленных задач. Также он выразил уверенность в том, что опыт и навыки, приобретенные за время службы в транспортных войсках, обязательно пригодятся парням в гражданской жизни.


— Во все времена военная служба была наивысшим проявлением патриотизма граждан. Каждый из вас — настоящий мужчина, который с гордостью может сказать, что с честью выполнил свой конституционный долг, — отметил генерал-майор Сергей Новиков. — Вы увольняетесь в запас не просто обучившись армейским премудростям, но и получив военно-учетные специальности, которые востребованы и «на гражданке». Вскоре вернетесь в свои дома, где вас любят и ждут. Желаю вам, вашим родным и близким удачи, крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за добросовестную службу!

Затем к присутствующим обратился подполковник Константин Каверин.

Особо отличившиеся военнослужащие в соответствии с приказами начальника департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь, командиров 65 автбр и 36 дмостбр были поощрены нагрудными знаками, грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками.

Состоялось фотографирование военнослужащих, увольняемых в запас, с руководящим составом департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь и воинских частей.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора

 
 
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