Лукашенко и дети: президент посетил минскую школу

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу встретился с минскими школьниками на базе столичной СШ №61, о подробностях прошедшей встречи главы государства с детьми — в специальном обзоре Sputnik.

Лукашенко посещал школу вместе с главой Администрации президента Натальей Кочановой, вице-премьером Василием Жарко, министром образования Игорем Карпенко и мэром Минска Андреем Шорцем — так, чтобы возникшие у детей вопросы можно было решить мгновенно.

Все программы 1 сентября переработают

Как заверил президента в ходе посещения школы глава Минобразования, все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко рассказал о реформе централизованного тестирования

Работа по обновлению учебных программ в Беларуси уже практически завершена — все школьники с предстоящего учебного года будут учиться по-новому. Однако разработать и напечатать новые учебники вместо всех старых попросту не успеют — по объективным причинам.

"Мы проанализируем содержание учебников и четко определим, что из старых учебников брать, а что нет в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации", — заверил Карпенко.

Лукашенко призвал министра выбрать те пособия, которые "не терпят" и заменить их в первую очередь.

И снова об уроках с девяти утра

Вопрос переноса начала уроков в школах на девять утра остро обсуждается в Беларуси уже две недели: находится как ярые противники, так и сторонники подобной инициативы белорусских властей.



© Sputnik Виталий Аньков Перемены в белорусских школах станут короче

"Мы должны определиться, чего мы от этого хотим. Я говорил о здоровье детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель — здоровье детей и способность усваивать материал", — подчеркнул глава государства.

Согласно данным Минобразования, порядка 82,5% школ Беларуси с 1 сентября 2017-го будут начинать уроки с 9:00. С 8:30 утра учеба будет начинаться в 17,2% школ и лишь в 0,3% учреждений — с восьми утра.

Лукашенко обратился к детям

В ходе визита в СШ №61 белорусский лидер также обратился к собравшимся школьникам — попросил их искать счастья на родине.

"Именно под нашим небом — Беларуси — вы сможете быть в полной степени счастливыми и осуществить свою мечту", — отметил Лукашенко.

Президент отметил, что, конечно, можно уехать и за границу, как делают некоторые. Однако глава государства констатировал, что, как показывает практика, потом может быть достаточно сложно вновь "интегрироваться в родную страну, найти свое место в обществе".

"Главное — это твоя земля, на которой ты родился. Поэтому я вам советую не как президент, а как человек: не теряйте своей земли! Живите на ней и старайтесь сделать что-то для той земли, на которой вы родились. Для тех людей, благодаря которым вы, возможно, станете великими и лидерами", — призвал школьников Лукашенко.

Президент назвал детей надеждой и богатством земли и отметил, что власти обязаны делать все для того, чтобы молодежь "прижилась на этой земле".

Мастер-класс Лукашенко: кто такой лидер?

В ходе общения с минскими подростками президент рассказал о качествах настоящего лидера и призвал ценить время.

"Как президент и глава государства я просто обязан придавать особое значение молодому поколению. Потому что вижу в вас завтрашний день", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, лидерские качества нужны в самых различных сферах, будь то управление страной или конкретное производство. "Вы можете быть лидерами и в трудовых коллективах. Настоящий лидер — это не только руководитель крупного предприятия, председатель гор-, райисполкома или же глава правительства и президент. Настоящий лидер — он всегда лидер и в коллективе. Очень надеюсь, что вы и есть такие люди", — высказал свою надежду президент Лукашенко.

Глава государства уверен, что молодежь сможет достичь поставленных целей — по его словам, в Беларуси созданы все условия для этого.

Совет: не тратьте время впустую

Лукашенко посоветовал школьникам "не терять впустую драгоценное время в их юные годы".

"В жизни надо делать все в свое время. Если вы сейчас не сделаете то, что должны — получить знания, построить фундамент своей жизни в целом — завтра уже будет поздно", — пояснил свой призыв глава государства.

Признал Лукашенко и заметные отличия современного мира от того, который был несколько лет назад.

"Сейчас жизнь не та, что у ваших преподавателей или у меня. Раньше она была более спокойной. Сейчас жизнь жутко спрессована. Если ты потеряешь год, ты завтра не наверстаешь. У тебя не будет этого времени. Твои сверстники уйдут вперед", — пояснил Лукашенко.

Президент Беларуси сказал, что искренне "рад нынешней встрече, в том числе потому, что посещение школы позволило вспомнить ему свои годы и как ученика, и в качестве преподавателя".

Поддержал создание молодежного парламента

Молодежь предложила Лукашенко создать молодежный парламент республики, глава государства эту идею одобрил.

"Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за. Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас в определенные дни запускали в Палату представителей и Совет Республики. Работайте", — пообещал президент.

Лукашенко рассказал о своей мечте детства

Рассказал школьникам глава государства и о своих мечтах в детские годы.

"Я тогда не думал о том, чтобы стать президентом. И думать не мог. Во-первых, президентов в стране не было. Были генеральные секретари. Но я тоже не думал о том, чтобы стать каким-то там секретарем", — рассказал Лукашенко в ответ на вопрос одного из гостей молодежного форума.

"Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание, — поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, — у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство, и этим людям сделать что-то хорошее", — признался ппрезидент.

Другим желанием в детстве у Лукашенко был профессиональный спорт и, в частности, футбол. "Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли", — отметил он.

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