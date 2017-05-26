Топ-менеджеры Белоруснефти на день снова наденут робы заправщиков АЗС

МИНСК, 26 мая – Sputnik. ПО "Белоруснефть" в очередной раз проведет акцию к Международному дню детей – топ-менеджеры объединения на день станут обычными заправщиками на АЗС, сообщили в пресс-службы объединения.



организаторы акции Минчане на день могут стать личными водителями детского хосписа

Международный день детей был учрежден в 1949 году и в настоящее время широко отмечается по всему миру 1 июня.

"Более 200 топ-менеджеров и специалистов компании на одну смену станут топливозаправщиками, кассирами и работниками кафетериев на автозаправочных станциях", – сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, в акции будет задействовано 28 заправок Белоруснефти по всей стране.

В объединении уточнили, что акцию Белоруснефть проводит ежегодно с 2013 года. При этом она носит благотворительный характер: 1% выручки от проданного 1 июня топлива на всех АЗС сети будет перечислено белорусским детским домам по всей стране.