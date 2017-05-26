БелАЗ провел обручение молодых на 360-тонном самосвале

МИНСК, 26 мая – Sputnik. ОАО "БелАЗ" провело первую в истории предприятия торжественную регистрацию брака на 360-тонном самосвале на территории завода, сообщила пресс-служба холдинга.



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Брак двух инженеров завода торжественно зарегистрировали 24 мая в рамках проекта промышленного туризма.

"На БелАЗе впервые прошла выездная регистрация новой семьи. Артем и Кристина трудятся на заводе в управлении главного технолога: он – инженером-конструктором, она – инженером-технологом", – сказали в пресс-службе.

Жених и невеста поднялись на 360-тонный самосвал на высоту 7 метров, где работник загса провела церемонию бракосочетания.

Сообщается, что даже обручальные кольца молодым подали необычно – в уменьшенных копиях техники, которую выпускает завод в Жодино.