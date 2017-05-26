Белорусская церковь попала в топ-50 красивейших зданий Лондона

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Мемориальная греко-католическая часовня, построенная членами белорусской диаспоры в Лондоне, получила престижную премию Королевского института архитекторов (RIBA London Award 2017).

Часовня была возведена в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Строительство храма было завершено в конце 2016 года. Часовня выполнена из дерева и находится в северном Лондоне, автором проекта является британский архитектор китайского происхождения Со Цзиуань.

По информации RIBA, часовня в 2017 году стала одним из 50 красивейших зданий Лондона благодаря не только натуральным материалам – она полностью построена из дерева, но и оригинальному дизайнерскому решению с естественным освещением внутреннего объема.

Отмечается, что часовня белорусской общины в Лондоне стала первым полностью деревянным строением, возведенным в столице Великобритании со времен великого пожара 1666 года.