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Фотоохота на зубров и дайвинг, или Экотуризм по-белорусски
27.05.2017 02:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В охраняемых зонах Беларуси теперь можно научиться дайвингу, устроить фотоохоту на зубров и глухарей. Об этом передает «МИР 24».
«Экологический туризм является важным направление развития регионов, позволяющим, сохраняя природу, сохранять свое благосостояние. Способствовать притоку инвестиций, росту уровня жизни, прежде всего сельских местных жителей», - отмечает Николай Свидинский, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
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