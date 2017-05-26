Фотоохота на зубров и дайвинг, или Экотуризм по-белорусски

В охраняемых зонах Беларуси теперь можно научиться дайвингу, устроить фотоохоту на зубров и глухарей. Об этом передает «МИР 24».

«Экологический туризм является важным направление развития регионов, позволяющим, сохраняя природу, сохранять свое благосостояние. Способствовать притоку инвестиций, росту уровня жизни, прежде всего сельских местных жителей», - отмечает Николай Свидинский, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.