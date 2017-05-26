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Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?
27.05.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай раскритиковал перенос школьных уроков на девять утра, об этом глава государства рассказал на встрече с минскими школьниками "Молодежь. Взгляд в будущее" накануне.
Лукашенко ранее неоднократно выступал за перенос начала занятий в школах на более позднее время — 09:00. Глава государства аргументировал свои позицию тем, что дети смогут больше отдохнуть, выспаться, что поможет им лучше усваивать учебный материал. Президентская инициатива нашла поддержку у Минобразования и Минздрава.
"Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет", — рассказал Лукашенко о реакции своего младшего сына на перенос занятий.
На встрече с столичными школьниками также присутствовал министр образования Игорь Карпенко. Он доложил президенту, что
Менее проблемным выглядит перенос начала занятий в десятом и 11-м классах школ, "там может быть еще как-то терпимо", считает президент. Совершенно иначе должен выглядеть график для учеников младшего возраста. "Это не мое личное, хоть и у меня ребенок, но он уже вырос, но я видел, как это было все. Поэтому нам надо определиться, от чего мы отталкиваемся, чего мы хотим — родителям и учителям угодить или детям", — сказал Лукашенко.
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Глава государства поделился рассказал минским школьникам о реакции своего младшего сына на перенос уроков на девять утра.
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