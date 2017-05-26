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Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?

27.05.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай раскритиковал перенос школьных уроков на девять утра, об этом глава государства рассказал на встрече с минскими школьниками "Молодежь. Взгляд в будущее" накануне.

Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко о школе: чего хотим ― угодить родителям, учителям или детям?

Лукашенко ранее неоднократно выступал за перенос начала занятий в школах на более позднее время — 09:00. Глава государства аргументировал свои позицию тем, что дети смогут больше отдохнуть, выспаться, что поможет им лучше усваивать учебный материал. Президентская инициатива нашла поддержку у Минобразования и Минздрава.

"Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет", — рассказал Лукашенко о реакции своего младшего сына на перенос занятий.

На встрече с столичными школьниками также присутствовал министр образования Игорь Карпенко. Он доложил президенту, что более 82% белорусских школ с нового учебного года будут начинать занятия с девяти утра. В 17,2% школ уроки начнутся с 8:30 утра, и только в 0,3% учреждений среднего образования учеба будет начинаться, как и прежде, с восьми утра. По словам Карпенко, проблем с переносом начала уроков  нет в сельских школах, а также в учреждениях образования, где дети учатся в первую смену. Возникающие проблемы с переносом графика решены путем сокращения перемен.

Менее проблемным выглядит перенос начала занятий в десятом и 11-м классах школ, "там может быть еще как-то терпимо", считает президент. Совершенно иначе должен выглядеть график для учеников младшего возраста. "Это не мое личное, хоть и у меня ребенок, но он уже вырос, но я видел, как это было все. Поэтому нам надо определиться, от чего мы отталкиваемся, чего мы хотим — родителям и учителям угодить или детям", — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства поделился рассказал минским школьникам о реакции своего младшего сына на перенос уроков на девять утра.

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