ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детские мечты президента, крушение самолета в Минске и компьютерные клубы 90-х - все за вчера

27.05.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Выходные обещают быть теплыми и солнечными, так что бегом на дачи, в леса и на озера — отдыхать и жарить шашлык. Родители школьников, наберитесь терпения — до начала летних каникул осталось три дня. Извините, наболело.


ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко вчера встретился со школьниками и молодежью. Говорили о заданиях ЦТ, которые должны соответствовать школьной программе (репетиторы, кстати, уверены, что соответствуют), о белорусском языке, которого «не хватает в быту», но его не нужно «искусственно насаждать, иначе может возникнуть отторжение». Вчера стало известно, что более 80% белорусских школ будут начинать занятия в новом учебном году с 9 утра — и президент рассказал, что по этому поводу думает его сын Николай. А еще поведал о своих собственных детских мечтах.


А еще вчера президент подписал указ о нашумевшей новой системе видеонаблюдения за общественной безопасностью. Что это такое, как будет работать и во что нам обойдется — рассказываем здесь.

Стало известно о громких коррупционных задержаниях: более 10 руководителей предприятий АПК уличили во взяточничестве. Речь идет о деятельности должностных лиц одного из крупнейших коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси — управляющей компании холдинга «АФМ» и входящих в нее субъектов.

Определились с легионерами в белорусском хоккее: президент считает, что, например, «Динамо» хватит троих иностранных хоккеистов, а наши спортсмены из-за них привыкли играть «в пристежку»: мол, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. «А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены».

ПОПУЛЯРНОЕ

Вы знали, что в 1979 году в Минске упал самолет? Мы вот нет. А 15 января 1979-го стал последним днем для 12 человек, которые летели рейсом № 7502 Таллин — Минск — Днепропетровск. В авиакатастрофе чудом выжила 3-летняя девочка: ударной волной ее выбросило в сугроб, а местные жители подобрали малышку и отвезли в больницу. Мы разыскали очевидцев крушения АН-24, изучили материалы расследования, поговорили с семьей, спасшей ребенка, и встретились с прокурором, который работал на месте ЧП. А еще попытались найти выжившую девочку Вику, которой уже 41 год — но не смогли. Поможете?


Не успели электробусы выехать на улицы Минска, как тут же посыпались вопросы: «А почему заменяют троллейбусы, а не автобусы? Решение не самое экологичное», «Будет ли электробус выделен в отдельный вид транспорта?», «Что делать с проездными?» и даже «Можно ли на электробусах ездить в грозу?». Отвечаем на самые популярные и наивные вопросы.

А борьба с коррупцией оказалась еще каким прибыльным занятием: вон в Таджикистане в доме антикоррупционера нашли бункер, в котором хранились 19 миллионов долларов, мешки с золотом, драгоценными камнями и шесть автомобилей джип.

Удивились зарплатам бюджетников в апреле. Оказывается, врачи и преподаватели в среднем получали около 1000 рублей. Вот как! А вы говорите, «попиццот» никто не получает. Статистика уверяет — еще как получают!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Поговорили с вратарем сборной по пляжному футболу и лучшим игроком прошлогоднего чемпионата Беларуси. Валерий Макаревич рассказал SPORT.TUT.BY о надеждах на Европейские игры в Минске и трудностях БАТЭ после невыхода в еврокубки, просмотре у Виктора Гончаренко и о том, почему во время гимна он читает про себя стихотворение «Погоня».


В рубрике «Личное дело» мы говорим с бизнесменами, крупными чиновниками, известными людьми про хобби, которыми они увлечены не меньше, чем главным делом своей жизни. Что помогает им переключаться? Какие занятия увлекают людей, которые уже добились многого в жизни? Помогают ли они в карьере и бизнесе? Вот здесь — наша беседа с банкиром Виктором Бабарико о дайвинге, цене отдыха и мыслях о работе. «Я всегда считаю деньги. Я много читал о том, что ты становишься богатым, когда перестаешь их считать. Но, наверное, я все-таки еще небогатый человек».

В начале 2000-х годов счет компьютерных клубов в Беларуси шел на сотни, школьники пропадали там целыми днями. Потом большинство клубов сменило формат или просто исчезло. 42.TUT.BY вспомнил, как были устроены компьютерные клубы того времени с точки зрения атмосферы и бизнеса. «Были безумные кассы на то время, даже порой было неудобно заполнять отчетные документы, приходно-расходные ведомости».

Национальный театр оперы и балета устроил «день открытых дверей», чтобы показать свою жизнь изнутри. А мы задались другой целью — узнать у людей, за что они любят и ругают белорусский театр, а также почему, несмотря ни на что, туда ходят. «Зачем лично я иду в театр? А для чего человек ест? Или почему люди каждый день напиваются в хлам? Или зачем кто-то каждое утро начинает с пробежки и пьет свежевыжатый сок? У всех — разные потребности. У кого-то эта потребность — в театре».

Все новости пятницы, 26 мая

Кстати. У нас для вас чумовое видео: минчане поют любимые попсовые хиты 1990-х — от Барыкина до «Руки вверх». Начните выходные с этого ролика!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Выходные обещают быть теплыми и солнечными, так что бегом на дачи, в леса и на озера - отдыхать и жарить шашлык. Родители школьников, наберитесь терпения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика