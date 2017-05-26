Детские мечты президента, крушение самолета в Минске и компьютерные клубы 90-х - все за вчера

Доброе утро!

Выходные обещают быть теплыми и солнечными, так что бегом на дачи, в леса и на озера — отдыхать и жарить шашлык. Родители школьников, наберитесь терпения — до начала летних каникул осталось три дня. Извините, наболело.





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко вчера встретился со школьниками и молодежью. Говорили о заданиях ЦТ , которые должны соответствовать школьной программе (репетиторы, кстати, уверены, что соответствуют ), о белорусском языке , которого «не хватает в быту», но его не нужно «искусственно насаждать, иначе может возникнуть отторжение». Вчера стало известно, что более 80% белорусских школ будут начинать занятия в новом учебном году с 9 утра — и президент рассказал, что по этому поводу думает его сын Николай . А еще поведал о своих собственных детских мечтах.





А еще вчера президент подписал указ о нашумевшей новой системе видеонаблюдения за общественной безопасностью. Что это такое, как будет работать и во что нам обойдется — рассказываем здесь .

Стало известно о громких коррупционных задержаниях: более 10 руководителей предприятий АПК уличили во взяточничестве . Речь идет о деятельности должностных лиц одного из крупнейших коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси — управляющей компании холдинга «АФМ» и входящих в нее субъектов.

Определились с легионерами в белорусском хоккее: президент считает, что, например, «Динамо» хватит троих иностранных хоккеистов, а наши спортсмены из-за них привыкли играть «в пристежку»: мол, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. «А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены».

ПОПУЛЯРНОЕ

Вы знали, что в 1979 году в Минске упал самолет? Мы вот нет. А 15 января 1979-го стал последним днем для 12 человек, которые летели рейсом № 7502 Таллин — Минск — Днепропетровск. В авиакатастрофе чудом выжила 3-летняя девочка: ударной волной ее выбросило в сугроб, а местные жители подобрали малышку и отвезли в больницу. Мы разыскали очевидцев крушения АН-24 , изучили материалы расследования, поговорили с семьей, спасшей ребенка, и встретились с прокурором, который работал на месте ЧП. А еще попытались найти выжившую девочку Вику, которой уже 41 год — но не смогли. Поможете?





Не успели электробусы выехать на улицы Минска, как тут же посыпались вопросы: «А почему заменяют троллейбусы, а не автобусы? Решение не самое экологичное», «Будет ли электробус выделен в отдельный вид транспорта?», «Что делать с проездными?» и даже «Можно ли на электробусах ездить в грозу?». Отвечаем на самые популярные и наивные вопросы .

А борьба с коррупцией оказалась еще каким прибыльным занятием: вон в Таджикистане в доме антикоррупционера нашли бункер , в котором хранились 19 миллионов долларов, мешки с золотом, драгоценными камнями и шесть автомобилей джип.

Удивились зарплатам бюджетников в апреле. Оказывается, врачи и преподаватели в среднем получали около 1000 рублей. Вот как! А вы говорите, «попиццот» никто не получает. Статистика уверяет — еще как получают!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Поговорили с вратарем сборной по пляжному футболу и лучшим игроком прошлогоднего чемпионата Беларуси. Валерий Макаревич рассказал SPORT.TUT.BY о надеждах на Европейские игры в Минске и трудностях БАТЭ после невыхода в еврокубки, просмотре у Виктора Гончаренко и о том, почему во время гимна он читает про себя стихотворение «Погоня» .





В рубрике « Личное дело » мы говорим с бизнесменами, крупными чиновниками, известными людьми про хобби, которыми они увлечены не меньше, чем главным делом своей жизни. Что помогает им переключаться? Какие занятия увлекают людей, которые уже добились многого в жизни? Помогают ли они в карьере и бизнесе? Вот здесь — наша беседа с банкиром Виктором Бабарико о дайвинге, цене отдыха и мыслях о работе. «Я всегда считаю деньги. Я много читал о том, что ты становишься богатым, когда перестаешь их считать. Но, наверное, я все-таки еще небогатый человек».

В начале 2000-х годов счет компьютерных клубов в Беларуси шел на сотни, школьники пропадали там целыми днями. Потом большинство клубов сменило формат или просто исчезло. 42.TUT.BY вспомнил, как были устроены компьютерные клубы того времени с точки зрения атмосферы и бизнеса. «Были безумные кассы на то время, даже порой было неудобно заполнять отчетные документы, приходно-расходные ведомости».

Национальный театр оперы и балета устроил «день открытых дверей», чтобы показать свою жизнь изнутри. А мы задались другой целью — узнать у людей, за что они любят и ругают белорусский театр, а также почему, несмотря ни на что, туда ходят . «Зачем лично я иду в театр? А для чего человек ест? Или почему люди каждый день напиваются в хлам? Или зачем кто-то каждое утро начинает с пробежки и пьет свежевыжатый сок? У всех — разные потребности. У кого-то эта потребность — в театре».

Все новости пятницы, 26 мая

Кстати. У нас для вас чумовое видео: минчане поют любимые попсовые хиты 1990-х — от Барыкина до «Руки вверх». Начните выходные с этого ролика !

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