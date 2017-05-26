Детские мечты президента, крушение самолета в Минске и компьютерные клубы 90-х - все за вчера

Выходные обещают быть теплыми и солнечными, так что бегом на дачи, в леса и на озера — отдыхать и жарить шашлык. Родители школьников, наберитесь терпения — до начала летних каникул осталось три дня. Извините, наболело.
А еще вчера президент подписал указ о нашумевшей новой системе видеонаблюдения за общественной безопасностью. Что это такое, как будет работать и во что нам обойдется — рассказываем здесь.
Стало известно о громких коррупционных задержаниях: более 10 руководителей предприятий АПК уличили во взяточничестве. Речь идет о деятельности должностных лиц одного из крупнейших коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси — управляющей компании холдинга «АФМ» и входящих в нее субъектов.
Определились с легионерами в белорусском хоккее: президент считает, что, например, «Динамо» хватит троих иностранных хоккеистов, а наши спортсмены из-за них привыкли играть «в пристежку»: мол, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. «А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены».
ПОПУЛЯРНОЕ
Вы знали, что в 1979 году в Минске упал самолет? Мы вот нет. А 15 января 1979-го стал последним днем для 12 человек, которые летели рейсом № 7502 Таллин — Минск — Днепропетровск. В авиакатастрофе чудом выжила 3-летняя девочка: ударной волной ее выбросило в сугроб, а местные жители подобрали малышку и отвезли в больницу. Мы разыскали очевидцев крушения АН-24, изучили материалы расследования, поговорили с семьей, спасшей ребенка, и встретились с прокурором, который работал на месте ЧП. А еще попытались найти выжившую девочку Вику, которой уже 41 год — но не смогли. Поможете?
Не успели электробусы выехать на улицы Минска, как тут же посыпались вопросы: «А почему заменяют троллейбусы, а не автобусы? Решение не самое экологичное», «Будет ли электробус выделен в отдельный вид транспорта?», «Что делать с проездными?» и даже «Можно ли на электробусах ездить в грозу?». Отвечаем на самые популярные и наивные вопросы.
А борьба с коррупцией оказалась еще каким прибыльным занятием: вон в Таджикистане в доме антикоррупционера нашли бункер, в котором хранились 19 миллионов долларов, мешки с золотом, драгоценными камнями и шесть автомобилей джип.
Удивились зарплатам бюджетников в апреле. Оказывается, врачи и преподаватели в среднем получали около 1000 рублей. Вот как! А вы говорите, «попиццот» никто не получает. Статистика уверяет — еще как получают!
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Поговорили с вратарем сборной по пляжному футболу и лучшим игроком прошлогоднего чемпионата Беларуси. Валерий Макаревич рассказал SPORT.TUT.BY о надеждах на Европейские игры в Минске и трудностях БАТЭ после невыхода в еврокубки, просмотре у Виктора Гончаренко и о том, почему во время гимна он читает про себя стихотворение «Погоня».
В рубрике «Личное дело» мы говорим с бизнесменами, крупными чиновниками, известными людьми про хобби, которыми они увлечены не меньше, чем главным делом своей жизни. Что помогает им переключаться? Какие занятия увлекают людей, которые уже добились многого в жизни? Помогают ли они в карьере и бизнесе? Вот здесь — наша беседа с банкиром Виктором Бабарико о дайвинге, цене отдыха и мыслях о работе. «Я всегда считаю деньги. Я много читал о том, что ты становишься богатым, когда перестаешь их считать. Но, наверное, я все-таки еще небогатый человек».
В начале 2000-х годов счет компьютерных клубов в Беларуси шел на сотни, школьники пропадали там целыми днями. Потом большинство клубов сменило формат или просто исчезло. 42.TUT.BY вспомнил, как были устроены компьютерные клубы того времени с точки зрения атмосферы и бизнеса. «Были безумные кассы на то время, даже порой было неудобно заполнять отчетные документы, приходно-расходные ведомости».
Комментарии