27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства от благотворительной акции "Забег тысячи сердец" будут переведены в РНЦП детской хирургии в Минске и направлены на помощь детям с врожденными и приобретенными заболеваниями сердца и сосудов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Массовый забег пройдет 27 мая вокруг "Минск-Арены" (начало в 12.30). Все километры, которые пробегут участники акции, будут переведены компанией velcom в деньги из расчета Br2 за 1 км. Те, кто сумеет спланировать маршрут и пробежать дистанцию в форме сердца, смогут собрать вдвое больше - по Br4 с 1 км.

Организаторы акции учтут результат любого участника, вне зависимости от того, где и сколько он пробежал. Для участия надо взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. После этого результаты забега в виде скриншота c указанием даты, километража и маршрута (особенно, если он напоминает сердце) останется лишь выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом.-0-