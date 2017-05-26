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Пропал ребенок! В Минске 9-летняя девочка вчера ушла из гимназии и не вернулась домой

27.05.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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9-летняя Дарья Краменская 26 мая около 17.00 ушла с территории гимназии № 215 (Минск, ул. Слободская, 41), и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы ребенка: рост 140−145 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные. Была одета: белая рубашка, темно-синяя жилетка, черные брюки, голубые джинсовые кеды. При себе имеет серый рюкзак с надписью «Шанель».


 
Теги: Минск
 
 
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9-летняя Дарья Краменская 26 мая около 17.00 ушла с территории гимназии № 215.

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