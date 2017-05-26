МИНСК, 27 мая — Sputnik. Известный американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, сообщила его дочь Мика.

Бжезинский умер в пятницу в одной из больниц Вирджинии.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала Мика на своей странице в Instagram.

Публикация от Mika Brzezinski (@mikabrzezinski) Май 26 2017 в 7:09 PDT

По словам дочери Бжезинского, он был самым любящим и преданным отцом, "какой только мог бы быть у девушки".

Как сообщил американский Центр стратегических и международных исследований, где Бжезинский работал с 1981 года, в последние месяцы политолог работал над книгой об имперских традициях в Азии.

Бжезинский родился в Польше в 1928 году в семье польского дипломата. Родину он покинул в 1939 году с началом нацистской оккупации. В 1950 году Бжезинский окончил университет МакГилла (Канада), получив степень магистра политических наук, следом получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский, как отмечает издание, был известен своим резким отношением к СССР. С 1966 по 1968 годы он работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы — советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997), в которой он излагал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, прежде всего речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии.