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Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

27.05.2017 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Пограничники надежно обеспечивают неприкосновенность белорусского государства, заявил президент Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем пограничника.

В воскресенье, 28 мая, в Беларуси отмечают День пограничника.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника! Верность лучшим традициям, стремление приумножить их повседневным ратным трудом по защите рубежей Республики Беларусь были и остаются важными направлениями в деятельности нынешнего поколения стражей границ", — говорится в поздравлении президента, которое распространило пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что на своем боевом посту пограничники пресекают каналы нелегальной миграции и контрабанды, противодействуют распространению международного терроризма. "Выполнению этих задач способствует дальнейшее развитие пограничной инфраструктуры, совершенствование ее технической оснащенности, повышение уровня профессиональной подготовки", — добавил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что пограничники и дальше будут со всей ответственностью нести службу на благо своей родины. "Уверен, что своим добросовестным отношением к воинскому долгу вы и впредь будете надежно обеспечивать неприкосновенность границ нашего государства, с полной ответственностью и самоотдачей служить белорусскому народу", — сказал Лукашенко.

Президент также поблагодарил ветеранов-пограничников. "Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия", — заключил глава государства.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Госпогранкомитета, в 09:30 пограничники возложили венки к обелиску Победы в Минске, затем они проследовали на остров Мужества и Скорби, где отдали дань памяти павшим воинам-интернационалистам.

"Праздничные мероприятия в этот день пройдут также во всех областных и районных городах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы", — проинформировали в ГПК.  

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничные мероприятия пройдут сегодня в городах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы.

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