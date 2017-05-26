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Роналду заплатил €6 млн, чтобы избежать тюремного срока
27.05.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду добровольно заплатил шесть миллионов евро по своей налоговой задолженности, сообщает Marca.
На этой неделе стало известно:
По информации СМИ, Роналду, несмотря на то, что не получал никаких уведомлений об открытии дела, добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Однако налоговики требуют от футболиста выплаты всей суммы — 15 миллионов.
Напомним, португальский Роналду оказался в центре скандала, связанного с неуплатой налогов, в 2015 году. В декабре СМИ сообщали, что Роналду подозревается в сокрытии налогов на общую сумму в 150 миллионов евро.
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду добровольно заплатил шесть миллионов евро по своей...
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