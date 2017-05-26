Роналду заплатил €6 млн, чтобы избежать тюремного срока

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду добровольно заплатил шесть миллионов евро по своей налоговой задолженности, сообщает Marca.

На этой неделе стало известно: одному из лучших футболистов современности грозит тюремный срок и крупный денежный штраф — налоговые органы уверены, что португалец в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам. Отмечалось, что форвард может получить по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

По информации СМИ, Роналду, несмотря на то, что не получал никаких уведомлений об открытии дела, добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Однако налоговики требуют от футболиста выплаты всей суммы — 15 миллионов.

Напомним, португальский Роналду оказался в центре скандала, связанного с неуплатой налогов, в 2015 году. В декабре СМИ сообщали, что Роналду подозревается в сокрытии налогов на общую сумму в 150 миллионов евро.