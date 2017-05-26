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"Пираты Карибского моря": сагу рано называть мертвой

27.05.2017 11:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Новые "Пираты Карибского моря" — один из самых ожидаемых фильмов этого года — вышел в мировой и белорусский кинопрокат в минувший четверг и сразу буквально взорвал кинотеатры по кассовым сборам. Только в странах СНГ за уикэнд "Пираты" могут собрать  более 17,6 миллионов долларов — рекордный показатель для нашего региона. В мире же новые "Пираты Карибского моря" определенно преодолеют отметку в миллиард долларов.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев посмотрел новый блокбастер и рассказывает, кому его стоит смотреть.

"Мертвецы не рассказывают сказки" — новое начало

Уже после выхода предыдущей части "Пиратов Карибского моря" многие поклонники и кинокритики начали говорить о скорой смерти франшизы — мол, с уходом режиссера Гора Вербински и актеров Орландо Блума и Киры Найтли серия "уже не та", а фильмы начинают повторяться.

"Пираты Карибского моря": сагу рано называть мертвой
© Sputnik / Виктор Толочко
Джек Воробей и русалки представили "Пиратов Карибского моря" в Минске
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Будто бы с иронией студия Disney назвала новую ленту "Мертвецы не рассказывают сказки" — именно после обвинений кинобоссов реанимировать историю про всеобщего любимца Джека Воробья.

Но и обилие зрителей в кинотеатрах, и большинство отзывов о "Пиратах Карибского моря" показывают: хоронить серию рано. Действительно, перед нами — очередной дорогой аттракцион с актером Джонни Деппом в разных странных ситуациях, однако этот аттракцион затягивает и, что главное, заставляет захотеть узнать: что же будет дальше?

А что будет дальше — узнаем через несколько лет в следующих "Пиратах Карибского моря". На продолжение намекает и сцена после титров ленты.

Кому стоит смотреть новый фильм "Пираты Карибского моря"?

Пусть фанаты предыдущих серий "Пиратов" не расстраиваются — специально для нас создатели ленты покажут в новом фильме Найтли и Блума, а заодно придумают новые приключения Джека Воробья. Поэтому любителям "Проклятья черной жемчужины" и последующих картин в кинотеатре скучно не будет.

Что главное, понравится фильм "Мертвецы не рассказывают сказки" и тем, кто не видел ни одного фильма франшизы раньше: намеки на предыдущие части здесь объясняют, а благодаря новым главным героям в исполнении Каи Скоделарио и Брентона Туэйтса вся история будто бы начинается раньше.

К слову, лучше все же смотреть новых "Пиратов Карибского моря" не онлайн, а на больших кинотеатрах: чтобы оценить все те две сотни миллионов долларов, которые потратили создатели фильма на спецэффекты и съемки.

Окончательно решить, стоит ли вам смотреть новых "Пиратов Карибского моря", вы можете после трейлера.  

 
Теги: Минск
 
 
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Ностальгирующим поклонникам серии покажут на экране даже Орландо Блума и Киру Найтли, но в целом в новых "Пиратов Карибского моря" рассказывают о совсем другой...

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