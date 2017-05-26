О небольшом гродненском предприятии «Кажан», кажется, в Беларуси и родном городе мало кто знает, а здесь делают эксклюзивные сумки, которые охотно покупают за границей. А еще местные мастера создали полную копию древнего Полоцкого Евангелия. Один экземпляр книги подарили президенту Беларуси. А кожаные изделия предприятия даже подделывают в Китае.





«Кажан» — предприятие семейное, им руководят Сергей Гаврилюк и его жена Анжела Ясюкайтис. В небольших цехах — шумно, светло и мягко пахнет выделанной кожей. На столах — маленькие глиняные фигурки летучих мышей. «Кажан», как известно, по-белорусски летучая мышь. Но это название созвучно со словом кожа и понятно русскоговорящим людям.

— Каждый видит в нашем названии свой смысл и свою историю, — говорят здесь

Супруги настолько увлечены своим делом, что разговаривают о нем даже дома за ужином. Хотя добавляют, что семейная жизнь от этого не страдает.

— Компания для нас — как маленький ребенок. Мне пришлось оставить прежнее место работы и выйти из декретного отпуска раньше, чтобы участвовать в работе предприятия, по ходу осваивая все этапы производства, — говорит Анжела.

Изделиями из кожи супруги стали заниматься случайно. Так получилось, что в 2009 году Сергей купил у своего друга маленький бизнес, где на тот момент трудилось всего пять человек. Делали кожаное оформление для настенных часов и переплетали книги. Собственно, переплетное дело послужило толчком для развития.

Сергей и Анжела с удовольствием показывают заготовки для родословных книг, которые сейчас стали популярными и рассказывают, что в 2013 году их мастера совместно с издательством «Белорусского Экзархата» воссоздали рукописи Полоцкого Евангелия, уникального памятника славянской письменности второй половины XII века. Более древних книг, созданных на территории Беларуси, практически не сохранилось.









Сначала ученые воссоздали первичный облик книги, а потом воспроизвели с ювелирной точностью каждую страничку, даже оставили оригинальные повреждения. Их на бумагу, похожую на пергамент, наносили при помощи лазерной резки, а обложку из кожи со вставками из агата делал мастер предприятия, который три месяца учился технике старокнижного переплета в Москве.

В 2014 году работу оценили на национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi», где компания получила гран-при.





«Было 140 магазинов, осталось — 30, но кризис помог оптимизировать производство»

— Фирма успешно развивалась. И мы сами были оглушены и удивлены нашим успехом, когда в какой-то момент поняли, что в российских, украинских и казахских городах уже открыто по нашей франшизе около 140 магазинов, а заказы все поступают. У нас появились партнеры, а предприятие только расширялось. Но, если честно, тот период был очень нервным и напряженным. Мы постоянно боялись, что товара не хватит, работали на износ. На предприятии тогда трудилось около 130 сотрудников. Потом наступил кризис. Сначала почувствовали его в Украине, потом в России, а потом он дошел и до нас. Постепенно магазины, особенно в российских районных центрах, стали закрываться из-за больших издержек. Сейчас у нас по франшизе осталось работать около 30 магазинов. Но если честно, сегодняшний график нашей работы нам больше нравится. Компания стала какой-то семейной и уютной. А еще остались самые лучшие кадры, на которых и держится все предприятие, — говорит Сергей, а Анжела добавляет, что найти тех, кто бы профессионально работал с кожей — проблематично и кадры приходится растить на производстве.

























































Сейчас на гродненском предприятии работает 40 человек. Это мастера, дизайнеры, бухгалтеры и менеджеры. Есть еще менеджеры в России, а также сотрудники, которые работают в формате фриланса.

— Кризис, наверное, помог оптимизировать процесс производства, — говорит Сергей.

Помимо массового производства кошельков, монетниц, обложек для документов, здесь делают и уникальные эксклюзивные вещи. Особая гордость — коллекции сумок.

— Наша особенность — все детали изделии, даже внутренние из натуральной кожи, продукцию кожзаменителями не удешевляем. И если изделие идет с печатным рисунком снаружи, значит и внутренние детали тоже будут с печатью. А еще — жесткий контроль качества. Делаем, как для себя. Нас даже в Китае стали подделывать после того, как мы привезли свои изделия на одну из выставок, — проводит экскурсию по предприятию Анжела. Сейчас здесь отшивают новую коллекцию сумок — на столе первые экземпляры.





Стоимость изделий для Беларуси и для других стран на продукцию будет отличаться. Сергей вспоминает, что на одной из европейских выставок, за их сумками стояла очередь.

— Я только успел их выставить на стенд и сразу же появились покупатели, — смеется он. Анжела добавляет, что им нравится делать штучные товары и рассказывает о технологии, когда на кожу при помощи специального принтера наносится печатный рисунок, также на изделия наносится ручная роспись или выжигание.





Но все начинается с выбора кожи — за ней супруги ездят в Россию и Европу, также работают со всеми кожевенными заводами Беларуси.

— Иногда так бывает, что кожа в рулоне смотрится очень красиво, а в изделии нет. Правда, и на такие экспериментальные модели находятся свои покупатели.

Есть здесь и изделия, с уникальной художественной росписью, сделанной вручную. Например, совместно с белорусским художником Мировладом Палачичем на предприятии создали коллекцию «Инфанта». Он создал рисунок инфанты — маленькой принцессы королевских домов Испании и Португалии XVII века. Потом образ девочки был перенесен на изделия.





— К сумкам мы дорабатываем в коллекцию косметички, кошельки, футляры для ключей, которые можно купить отдельно. Сумок с нарисованной инфантой у нас выпущено всего по 50 штук разных моделей и все уже раскуплены. Есть свои постоянные покупатели, которые ждут новинки. Заказывают даже с Америки и Арабских Эмиратов.

Супруги рассказывают о том, что у белорусов и европейцев разное восприятие эксклюзивных товаров. В изделиях они любят использовать так называемую непокрывную кожу, где виден природный рисунок, чувствуется тепло и фактура.

— Если европеец видит потертости или незначительные царапины на коже, то он знает, что это ручная работа и его сумка — индивидуальна, для наших же соотечественников — это может быть недостатком, — показывает ярко-зеленую женскую сумочку Анжела.





Кошельки с защитой от воров и системой поиска

Помимо традиционных кожаных изделий, на предприятии выпускают и технологичные новинки.

— Это все Сергей. Он у нас новатор. Я иногда говорю ему — все хватит придумывать что-то новое, но его же не остановить. Я тогда мирюсь с новыми идеями, которые потом оказываются очень удачными, — говорит Анжела.

Так, например, на предприятии стали выпускать «умные кошельки», оборудованные микрочипом с bluetooth.





— Надо установить бесплатное приложение на смартфон, он свяжется с кошельком и будет видно, где вещь в данный момент находится. Если отойти от кошелька или брелка с чипом на некоторое расстояние, то смартфон подаст сигнал, — говорит Сергей и показывает свой кошелек. Или изделия с RFID-защитой для банковских карточек с чипами.

— В подкладку кошелька вшит специальный экран из ткани на основе никелированных волокон, блокирующих RFID-сигнал, который совершенно безвреден для здоровья и электроники, но не позволит мошенникам снять с вашей карточки деньги, — говорит Сергей.





Сейчас в компании нацелены на европейский и американский рынки, для которых разрабатывают другой логотип и бренд. Слово «Кажан» плохо воспринимается англоговорящим покупателями. И, конечно, разрабатывают, новые коллекции изделий.

— Каждый раз, когда получаются новые сумки, я понимаю, что хочу себе еще одну, — смеется Анжела и говорит о том, что как ни странно кризис помог им пересмотреть свое представление о бизнесе. Сейчас они стараются выпускать больше эксклюзивных вещей. И оказалось, что на такую штучную продукцию есть спрос. Правда, в Беларуси, и супруги это связывают с ухудшением материального положения людей, штучная продукция продается не так хорошо, как в Европе.





Но на предприятии все-таки планируют со временем открыть свои фирменные магазины в Минске и Гродно, а сейчас продукцию можно купить в интернет-магазине, в крупных торговых сетях столицы и в более чем 40 больших магазинах Беларуси.