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Где купить новый учебник вместо потерянного
27.05.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. При потере школьного учебника в библиотеку необходимо принести новый такой же вместо утерянного, напомнили Sputnik в столичных учреждениях общего среднего образования.
Учебный год для белорусских школьников завершается в Беларуси: несколько сотен тысяч ребят в эти дни уходят на каникулы. Перед завершением учебного года каждый ученик должен сдать выданные ему библиотечные пособия, однако часто возникает вопрос: что делать, если учебник потерялся?
Сейчас вместо потерянного учебника в белорусские школы необходимо приносить такой же или равноценный — по договоренностью с библиотекой. Вопреки расхожему мнению, купить школьный учебник не должно составлять труда.
Так, в Минске учебные пособия для школ можно купить в магазинах "Эўрыка", "Адукацыя", "Методическая книга", "Академкнига", "Светоч", а также в Центральном книжном магазине.
Если судить по каталогам данных магазинов, школьные учебники можно приобрести сравнительно дешево. Так, учебники по физике будут стоит в среднем два-четыре рубля. Пособия по другим школьным предметам стоят приблизительно столько же.
Также интересоваться наличием учебников можно в самих издательствах, публикующих данные пособия.
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Купить новый учебник по физике вместо утерянного можно за два-четыре рубля, аналогичные цены на пособия и по другим школьным предметам.
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