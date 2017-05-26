Здоровый образ жизни в Беларуси стал популярнее - Малашко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровый образ жизни в Беларуси стал популярнее, заявил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед масштабным забегом в помощь детям с заболеваниями сердца вокруг "Минск-Арены", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, об этом свидетельствуют соответствующие запросы на информационных сайтах. "Мы это видим и анализируя ситуацию с табакокурением. Из года в год у нас снижается потребление табака, хотя остается достаточно высоким. Снижается потребление алкоголя. Это тоже маркеры здорового образа жизни. На улице мы видим больше людей активных, кто бегает, занимается скандинавской ходьбой", - сказал Валерий Малашко.

Сегодня нужно быть здоровым, чтобы в первую очередь выстраивать свое будущее и будущее своих близких, уверен руководитель ведомства. От этого зависит будущее страны.

Сам министр признался, что ежедневно не занимается спортом из-за плотного рабочего графика. Вместе с тем не менее двух раз в неделю он старается посещать бассейн и достаточно активным быть в течение рабочего дня. "Принцип - 10 тыс. шагов и заработай ужин. Я думаю, им нужно руководствоваться и каждому поддерживать форму", - отметил он.

Вокруг "Минск-Арены" бегут сотни человек - известные спортсмены, медики, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели и просто неравнодушные люди. Для участников разработан закольцованный "сердечный" маршрут. Протяженность круга составит 1,1 км, а их количество каждый сможет выбрать самостоятельно: кто-то осилит 10 "сердец", а кому-то будет достаточно одного.

Участвуя в забеге, можно оказать помощь детям с заболеваниями сердца и сосудов. Для этого необходимо с помощью любого фитнес-приложения на смартфоне зафиксировать расстояние и выложить в социальные сети в виде скриншота с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Все километры, которые пробегут участники, velcom переведет в деньги из расчета Br4 за 1 км. Средства будут направлены в РНПЦ детской хирургии.

В благотворительной инициативе "Забег тысячи сердец", которая пройдет с 27 по 28 мая, можно принять участие в любой точке мира. Каждый белорус, кто пробежит со смартфоном и зафиксирует свой результат, заработает в помощь детям Br2 за 1 км. Те, кто смогут пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше - по Br4 с километра.

"Забег тысячи сердец" проводит компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения. Инициатива направлена на помощь детям, популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.-0-