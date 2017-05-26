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Могилевчане собираются на Большой городской пикник

27.05.2017 13:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Большой городской пикник проходит в эту субботу в Могилеве на берегу Днепра.

Городской пикник — бесплатный праздник в парке культуры и отдыха Могилева на берегу Днепра. Пройдет мероприятие уже в третий раз, на прошлых аналогичных мероприятиях отдыхали тысячи жителей областного центра.

Программа Большого городского пикника в Могилеве длится с 13:00 до 20:00. В это время запланированы концерты, спортивные и настольные игры, фотосушка, рыцарский лагерь, танцы и другие развлечения.

Уже с 14:00 могилевчане смогут сыграть в ролевую игру "Зомбилэнд", однако для мероприятия лучше надеть ту одежду, которую не жалко испачкать.

На пикник, конечно же, можно брать пледы, еду и напитки. Однако курить и употреблять алкоголь здесь запрещено.

В целом, организаторы утверждают, что программа пикника стала богаче, чем в предыдущие разы, а отдохнуть совершенно бесплатно смогут не только жители Могилева, но и гости областного центра.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Большой общегородской пикник пройдет на берегу Днепра уже в третий раз, на мероприятии запрещено курить и пить алкоголь.

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