В Витебске во время футбольного матча обрушился парапет

В Витебске обрушился парапет стадиона, двое болельщиков госпитализированы, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости» .

Инцидент произошел поздно вечером 26 мая во время матча «Витебск» — «БАТЭ», который проходил в Центральном спортивном комплексе на проспекте Людникова.

Следователи уже осмотрели место происшествия, в настоящее время они устанавливают причину произошедшего.