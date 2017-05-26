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В Витебске во время футбольного матча обрушился парапет
27.05.2017 13:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Витебске обрушился парапет стадиона, двое болельщиков госпитализированы, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
Инцидент произошел поздно вечером 26 мая во время матча «Витебск» — «БАТЭ», который проходил в Центральном спортивном комплексе на проспекте Людникова.
Следователи уже осмотрели место происшествия, в настоящее время они устанавливают причину произошедшего.
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