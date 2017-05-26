27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработанные во время забега в поддержку РНПЦ детской хирургии средства планируется потратить на закупку диагностического оборудования, сообщил журналистам директор центра Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот забег посвящен детскому сердцу. В нашем центре оперируются дети с пороками сердца со всей Беларуси. Они получают своевременное лечение. Мы надеемся, что сумма, которую соберем, будет потрачена на закупку диагностического оборудования, которое позволит нам своевременно выявлять пороки сердца и соответственно вовремя их корригировать", - сказал Константин Дроздовский. Речь идет о приобретении ультразвуковых датчиков, ультразвукового оборудования для диагностики патологий сердца у маленьких детей, новорожденных, у плода.

В данный момент в РНПЦ детской хирургии на лечении находятся около 60 детей. В год коррекция производится 1100-1200 детям с врожденными пороками сердца со всей Беларуси.

Массовый благотворительный забег, во время которого каждый желающий мог помочь детям с проблемами сердца и сосудов, прошел сегодня вокруг "Минск-Арены". В нем приняли участие сотни человек - известные спортсмены, медики, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели и просто неравнодушные люди. Чтобы оказать помощь детям, было необходимо зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения на смартфоне и выложить в социальные сети в виде скриншота с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Все километры, которые пробежали участники, velcom переведет в деньги из расчета Br4 за 1 км. Средства будут направлены в РНПЦ детской хирургии.

По словам первого вице-президента НОК Андрея Асташевича, все участники собрались здесь по доброй воле и по зову сердца - помочь детям, страдающим сердечными заболеваниями. Они не только своим примером покажут, как надо вести здоровый образ жизни, но и одновременно помогут в закупке необходимого оборудования.

В благотворительной инициативе "Забег тысячи сердец", которая проходит с 27 по 28 мая, можно принять участие в любой точке мира. Каждый белорус, кто пробежит со смартфоном и зафиксирует свой результат, заработает в помощь детям Br2 за 1 км. Те, кто смогут пробежать дистанцию в форме сердца, соберут вдвое больше - по Br4 с километра.

"Забег тысячи сердец" проводит компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения. Инициатива направлена на помощь детям, популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси.-0-