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БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 28 мая

27.05.2017 13:48 — Новости Общества | БелТА  
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 28 мая. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

С 1.30 до 5.00 28 мая покупка и возврат проездных документов в системе продажи через интернет БЖД будут недоступны. Это связано с возможными перерывами в работе ОАО "Банковский процессинговый центр" в период с 2.00 до 5.00.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 1.30 до 5.00 28 мая покупка и возврат проездных документов в системе продажи через интернет БЖД будут недоступны. Это связано с возможными перерывами в работе ОАО...

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