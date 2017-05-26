БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 28 мая

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 28 мая. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

С 1.30 до 5.00 28 мая покупка и возврат проездных документов в системе продажи через интернет БЖД будут недоступны. Это связано с возможными перерывами в работе ОАО "Банковский процессинговый центр" в период с 2.00 до 5.00.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-