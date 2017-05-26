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"Витебск" – БАТЭ: ограждение трибуны рухнуло вместе с веселыми фанатами

27.05.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Следователи устанавливают причину обрушения ограждения на ЦСК "Витебский" после футбольного поединка между клубами "Витебск" и БАТЭ (Борисов), сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел накануне поздно вечером, около 22:00. Витебские фанаты так обрадовались победе своей команды в десятом туре чемпионата Беларуси по футболу над лидером турнирной таблицы борисовским БАТЭ (1:0), что едва это не закончилось трагедией для них самих. Шестиметровый металлический парапет рухнул под натиском болельщиков, праздновавших единственный гол в исполнении Антона Матвеенко в добавленное арбитром время.

"Болельщики навалились на двухметровый парапет, который обрушился. 14 человек вместе с парапетом упали вниз", — рассказала Сахарова.

Бригады скорой помощи совместно со спасателями доставили в больницу восемь фанатов. После осмотра медиками шесть человек были отпущены домой, двоих — мужчины 1976 и 1990 годов рождения — оставили в медицинском учреждении. "Их жизни ничего не угрожает", — добавила Сахарова.

"Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту травмирования болельщиков", — продолжила она.

Сахарова отметила, что следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. "Устанавливаются причины произошедшего", — сказала официальный представитель УСК.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Следователи устанавливают причину обрушения ограждения на ЦСК "Витебский" после футбольного поединка между клубами "Витебск" и БАТЭ (Борисов),...

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