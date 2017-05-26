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Саженец за макулатуру: в Минске прошла традиционная акция

27.05.2017 14:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В белорусской столице прошла ежегодная акция. Жители с радостью избавились от старых газет, тетрадей и бумаги, и получили за это саженец, передает телеканал «МИР 24».

«Я пришел на эту акцию для того, чтобы освободить гараж от макулатуры и самое главное, чтобы посадить у себя на даче, вообще хотел лиственницу, но их не досталось, посажу пихту», - поделился участник акции.

В этом году для неравнодушных минчан подготовили саженцы пихты, кедра, маньчжурского ореха, лиственницы и клена - более 700 молодых деревьев, которые можно высадить на своем дачном участке. Получают саженец не менее чем за пять килограммов макулатуры. В одни руки - одно деревце.

Стоит отметить, что 60 килограммов бумаги спасают одно дерево. В прошлом году собрали шесть тонн макулатуры.

 
 
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Каждый гражданин, собравший не менее пяти килограммов макулатуры, получил одно деревце.

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