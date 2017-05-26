Саженец за макулатуру: в Минске прошла традиционная акция

В белорусской столице прошла ежегодная акция. Жители с радостью избавились от старых газет, тетрадей и бумаги, и получили за это саженец, передает телеканал «МИР 24».

«Я пришел на эту акцию для того, чтобы освободить гараж от макулатуры и самое главное, чтобы посадить у себя на даче, вообще хотел лиственницу, но их не досталось, посажу пихту», - поделился участник акции.

В этом году для неравнодушных минчан подготовили саженцы пихты, кедра, маньчжурского ореха, лиственницы и клена - более 700 молодых деревьев, которые можно высадить на своем дачном участке. Получают саженец не менее чем за пять килограммов макулатуры. В одни руки - одно деревце.