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Министр здравоохранения о здоровом образе жизни: "Десять тысяч шагов - и заработай ужин!"

27.05.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Здоровый образ жизни стал популярнее в Беларуси. Такую точку зрения высказал министр здравоохранения Валерий Малашко перед забегом в помощь детям с болезнями сердца возле «Минск-Арены».


Министр здравоохранения Валерий Малашко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы видим, что как бы там ни было из года в год у нас снижается потребление табака. Хотя оно остается достаточно высоким. Снижается потребление алкоголя. Это тоже маркеры здорового образа жизни, — сказал он.

Напомним, что по данным ВОЗ, Беларусь больше не самая пьющая страна в мире. Мы заняли второе место после Литвы. Наши соседи в 2016 году выпили в среднем 18,2 литра алкоголя, белорусы — 16,4 литра.

Национальная статистика отличается от информации ВОЗ. По данным Белстата, белорусы выпили в 2016 году 8,8 литра алкоголя на душу населения. В 2015 году — 9,3 литра. В нашей стране считают только официально проданный на территории государства алкоголь.

По наблюдениям министра, сегодня на улицах больше активных людей, которые бегают, занимаются скандинавской ходьбой, просто гуляют с домашними животными.

— Это тоже вид отдыха, движения и заботы как о себе, так и о своих близких, — заметил он по поводу прогулок с домашними любимцами.

Валерий Малашко рассказал, что ему из-за плотного рабочего графика сложно ежедневно заниматься спортом. Но не менее двух раз в неделю он ходит в бассейн и старается быть активным в течение рабочего дня.

— Принцип: десять тысяч шагов — и заработай ужин! Я думаю, каждому нужно им руководствоваться, — заметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Здоровый образ жизни стал популярнее в Беларуси. Такую точку зрения высказал министр здравоохранения Валерий Малашко перед забегом в помощь детям с болезнями...

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