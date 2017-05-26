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Министр здравоохранения о здоровом образе жизни: "Десять тысяч шагов - и заработай ужин!"
27.05.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Здоровый образ жизни стал популярнее в Беларуси. Такую точку зрения высказал министр здравоохранения Валерий Малашко перед забегом в помощь детям с болезнями сердца возле «Минск-Арены».
— Мы видим, что как бы там ни было из года в год у нас снижается потребление табака. Хотя оно остается достаточно высоким. Снижается потребление алкоголя. Это тоже маркеры здорового образа жизни, — сказал он.
Напомним, что по данным ВОЗ, Беларусь
Национальная статистика отличается от информации ВОЗ. По данным Белстата, белорусы
По наблюдениям министра, сегодня на улицах больше активных людей, которые бегают, занимаются скандинавской ходьбой, просто гуляют с домашними животными.
— Это тоже вид отдыха, движения и заботы как о себе, так и о своих близких, — заметил он по поводу прогулок с домашними любимцами.
Валерий Малашко рассказал, что ему из-за плотного рабочего графика сложно ежедневно заниматься спортом. Но не менее двух раз в неделю он ходит в бассейн и старается быть активным в течение рабочего дня.
— Принцип: десять тысяч шагов — и заработай ужин! Я думаю, каждому нужно им руководствоваться, — заметил он.
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Здоровый образ жизни стал популярнее в Беларуси. Такую точку зрения высказал министр здравоохранения Валерий Малашко перед забегом в помощь детям с болезнями...
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