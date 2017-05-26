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Более трети минских пенсионеров продолжают работать

27.05.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Порядка 179 тысяч пенсионеров столицы продолжают работать, сообщили в минской городской администрации.

Всего, по данным органов соцзащиты, на 1 апреля в Минске состоит на учете более 485,5 тысяч пенсионеров. Из них 97,6% получают трудовые пенсии.

Среди минских пенсионеров работают более трети — около 179 тысяч человек. Остальные 306 тысяч пенсионеров официально не работают.

По сравнению с данными двухлетней давности, пенсионеров в Минске стало немного больше, в том числе — и работающих.

Средний размер пенсий всех видов в Минске составляет порядка 320 рублей, по республике в целом — около 300 рублей. Размер пенсий по возрасту немного выше иных социальных выплат.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в Минске на начало апреля насчитывалось 485 с половиной тысяч трудовых пенсионеров.

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