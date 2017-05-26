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Более трети минских пенсионеров продолжают работать
27.05.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Порядка 179 тысяч пенсионеров столицы продолжают работать, сообщили в минской городской администрации.
Всего, по данным органов соцзащиты, на 1 апреля в Минске состоит на учете более 485,5 тысяч пенсионеров. Из них 97,6% получают трудовые пенсии.
Среди минских пенсионеров работают более трети — около 179 тысяч человек. Остальные 306 тысяч пенсионеров официально не работают.
По сравнению с данными двухлетней давности, пенсионеров в Минске стало немного больше, в том числе — и работающих.
Средний размер пенсий всех видов в Минске составляет порядка 320 рублей, по республике в целом — около 300 рублей. Размер пенсий по возрасту немного выше иных социальных выплат.
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Всего в Минске на начало апреля насчитывалось 485 с половиной тысяч трудовых пенсионеров.
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