Клинер о клиентах: девушка встречала парня, а муж ждал жену из роддома

Клинер Анжелика получила высшее образование, работала в отделе кадров, но невысокие зарплаты вынудили искать новый источник дохода. Несколько раз женщина обращалась в клининговые компании, но оказывалось, что под работой клинером подразумевали уборку в подъездах. Сейчас она работает в клининговой компании Get Clean и уверяет, что нашла свое место. О секретах уборки и отношениях с клиентами ее расспросила корреспондент Sputnik

"Люблю своих клиентов: у кого-то домашние животные, у кого-то малыши. Людям нравится, многие подсаживаются на постоянное пользование услугами клинера. У кого-то экстренные случаи, а кто-то пользуется сервисом постоянно. Самый частый повод вызвать клинера — подготовка к празднику: хозяйка занимается готовкой, а я — уборкой. Часто вызывают мужья: жена родила, возвращается домой, а муж растерялся — не прибрано. А кто-то наоборот вызывает после большого застолья. Убирать приятно — выходишь и радуешься тому, какой красивой стала квартира", — рассказала собеседница.

Порой заказы попадаются такие объемные, что приходится работать с напарником. Сами клиенты при уборке присутствуют редко — просто оставляют ключи, а возвращаясь, видят уже результат работы.

Самый запоминающийся заказ — уборка небольшой квартиры у девушки, которая хотела произвести впечатление на своего молодого человека.



© Pixabay Заказы попадаются такие объемные, что клинеру приходится работать с напарником

"Она и сама хорошая хозяйка, но очень уж встреча была для нее важна, и хоть девушка, скорее всего, не могла себе позволить услуги клининговой службы, решилась", — вспомнила собеседница агентства.

Кстати, клиентами службы сейчас становятся не только состоятельные минчане. Позволить себе уборку небольшой квартиры может белорус со средним достатком. Кроме профессиональных качеств в работе клинера важны и моральные — человек не должен позволить себе грубость, необходимо уметь расположить к себе.

Как правильно

"Нужно работать последовательно: начинать с определенной комнаты. Вначале пропылесосили, затем протереть пыль и помыть полы. Главное — не распыляться и не думать об объеме работы", — посоветовала собеседница Sputnik.

Кстати, самая сложная работа — убираться в квартирах после ремонта. А вот просто генеральные уборки клинер считает легкими.



© Pixabay Клинер: главное – не распыляться и не думать об объеме работы

"Белорусы в основном аккуратные, требуют от клинера профессионализма, в целом наши домохозяйки молодцы. Порой клинера вызывают мужчины-холостяки, чаще приезжие. Но они аккуратные, все у них должно быть четко: сразу предупредят, куда и что нужно положить", — рассказала клинер.

Она резюмировала — в любой квартире есть грязь, и работа клинера делает глаз таким острым, что уже в каждом помещении приходится против воли замечать недостаточно идеальную чистоту.