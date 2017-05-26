Беларусь наращивает объемы добычи нефти

Ежегодно Беларусь должна наращивать объемы добычи углеводородов. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко. О том, как идет поиск нефти, - корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

На Восточно-Доброгощанской площади залегает от 350 до 800 тысяч тонн нефти. Сегодня девиз геологов и нефтяников таков: «Найти! Испытать! Добыть!».

Для того, чтобы пробурить скважину, специалисты используют растворы, соли и воду. Но прежде, чем здесь полноценно начнут добывать нефть, пройдет еще несколько месяцев. Александр Дикан - геолог-экспедитор. В этом районе его экспедиция нашла пять нефтенасыщенных интервалов.

«Хочу с гордостью сказать, что и первый объект, где мы изучали коллекторские свойства, дал нефть. Правда, с водой. Зато второй и третий объекты дали нефть коричневого цвета, подвижная, плотности 0,87!», - поделился начальник Мозырской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения Александр Дикан.

В скважине глубиной почти три тысячи метров спрятано до восьмисот тысяч тонн нефти.